Miu Miu 缪缪 品牌介绍

中文名：缪缪

英文名：Miu Miu

国家：意大利

创建年代：1992年

创建人：缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada)

现任设计师：缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada)

购买方式

缪缪 (Miu Miu) 专卖店在中国大陆地区城市分布：北京、上海、南京、天津、广州、成都、杭州、沈阳、深圳、青岛。还有网上精品店可供购买。

北京：

缪缪 (Miu Miu) 北京太古里北区

电话: +8610 64178600

上海：

上海市南京西路1376号上海商城A03 电话: +86.21.6289.8070

上海市浦东陆家嘴世纪大道8号国际金融中心商铺L1-26号，L2-26号

电话: +8621 5012 0920

中国上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场商场L1-102号及L2-202号

电话: +8621 5466 5598

传真: +8621 5466 5595

广州：

广州市天河区天河路383号太古汇商场L104号商铺

电话: +8620 2808 6008

沈阳：

辽宁省沈阳市和平区青年大街288号华润中心万象城1楼138号商铺

电话: +86 24 31379336

传真: +86 24 31379337

三亚：

三亚海棠湾国际购物中心一层

品牌介绍

缪缪 (Miu Miu) 是与普拉达同属Prada集团的独立品牌。相信大部份时装迷均知道Prada是由Mario Prada创立的家族生意，以生产手袋闻名欧洲。然而，未必所有时装迷都知道缪缪 (Miu Miu) 的由来，缪缪 (Miu Miu) 就是Prada第三代传人Miuccia Prada小姐的昵称。1992年，Miuccia创立缪缪 (Miu Miu) 品牌，以更年轻的女孩为销售对象。

风格上，缪缪 (Miu Miu) 比Prada更青春跳脱，这不但为Prada集团旗下品牌开辟了一片新天空，也为Prada集团开拓了财源，缪缪 (Miu Miu) 令Prada集团赚了大钱。正所谓“名利双收”，“名气”永远会跟着“利禄”而来，赶也赶不走。Miuccia 的名气也随着她的财富暴涨而递增。

1993年，Miuccia Prada夺得Council of Fashion Designers of America的国际大奖；1995年，更赢得年度“最佳时装设计师”的美誉。

与普拉达 (Prada) 品牌在米兰办秀不同，缪缪 (Miu Miu) 则每季都在巴黎时装周举办发布会。二者的关系为同属于Prada集团并互相独立的两大品牌。2013年，缪缪 (Miu Miu) 品牌发出官方公告：将继续加强品牌在法国的组织管理，以巩固与巴黎城市的联系。

◆ 缪缪 (MiuMiu) 产品类别：

女装、包袋、鞋靴、配饰、眼镜

◆ 缪缪 (MiuMiu) 所属集团：

Prada集团

◆ 缪缪 (MiuMiu) 历任设计师：

缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) (1992-至今)

◆ 缪缪 (MiuMiu) 创始人及现任设计师缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 介绍：

小名缪缪 (MiuMiu) 的缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 就是典型的代表。缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 注定是要和时装圈牵扯在一起的，不管是她的出生，爱情，还是事业都和时装圈息息相关，缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada)就这样把自己的一生交给了时装，然后为时尚界制造了一个又一个奇迹。

1992年缪缪 (MiuMiu) 推出价位较低的品牌MiuMiu，并把大女人梦想变回小女孩的概念植入品牌之中。缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 似乎私心地将最好的设计都放在缪缪 (MiuMiu) 之上，实现了一众大女人梦想返回小女孩的现实——child women得来又不见返老还童的相貌。品牌也因为如此年轻，才可让缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 得以尽情发挥其童心未泯的真个性。

◆ 缪缪 (MiuMiu) 官方网站：

http://www.miumiu.com/