Coccinelle 阔琪涅勒 品牌介绍

中文名:阔琪涅勒

英文名:Coccinelle

国家:意大利

创建年代:1978年

购买方式

阔琪涅勒 (Coccinelle) 全球范围内的67家阔琪涅勒 (Coccinelle) 专卖店和超过1200个专柜销售。 阔琪涅勒 (Coccinelle) 专卖店在中国城市分布:成都、杭州、香港、济南、澳门、上海。

品牌介绍

阔琪涅勒 (Coccinelle) 是来自意大利的皮具品牌,创立于1978年。经验丰富、严谨、注重细节、追求品质、简洁典雅……这些都是阔琪涅勒 (Coccinelle) 坚持的设计品质,为女士们提供优雅、有创意而多样化的选择。阔琪涅勒 (Coccinelle) 每年分四个季节发布包括包包、鞋靴、珠宝、丝巾等在内的产品系列,在位于意大利米兰的Showroom内展示。

2006年,阔琪涅勒 (Coccinelle) 品牌成为Antichi Pellettieri公司的一部分,2008年起,阔琪涅勒 (Coccinelle) 又并入MosaIcon公司旗下。

◆ 阔琪涅勒 (Coccinelle) 产品类别:

包包、鞋靴、珠宝、丝巾

◆ 阔琪涅勒 (Coccinelle) 官方网站:

http://www.coccinelle.com/

◆ Coccinelle总部地址:

6 via Lega Dei Carrettieri, Sala Baganza, less than 15 Km from Parma.

Telephone: +39 0521 837911

Fax: +39 0521 834466

coccinelle@coccinelle.com

◆ Coccinelle Showroom地址:

Palazzo Valerio at 24 via Borgonuovo, Milan.

Telephone: +39 02 62004411

Fax: +39 02 62004420