动画片《神奇宝贝》里的精灵球：内部探秘

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还记得小时候看过的动画片《神奇宝贝》里面的精灵球吗？神奇宝贝球主要功能是捕捉神奇宝贝，成为己方伙伴。精灵球里面到底是什么样的？小精灵在里面会不会蜗居？日本动漫网站NicoNico便对精灵球的内饰展开了一次大猜想，虽然只是猜想，但是我们至少能知道小精灵们在精灵球中一定不会住着委屈。电视，电脑，游戏机……众多现代化配件一应俱全，混大半辈子还不如一只皮卡丘，羡慕嫉妒恨啊。

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