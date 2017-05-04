凉鞋这么穿，不美你找我

天气越来越热，短袖短裤也渐渐的出来和大家见面了，那你有没有忘了裹在运动鞋里的双脚呢。那就要有一双适合你的鞋来陪你度过炎炎夏日了，当然是凉鞋首当其冲了，对于女人来说，凉鞋不仅仅是透气凉爽那么简单，还要有漂亮，百搭，舒服这些因素！



夏天都来了，不给自己准备好几双美美哒的凉鞋，怎么对得起自己，对得起这个夏天呢？衣服凸显气质是不假，可是少了鞋子的搭配，总会少了点什么，你还在胖胖的脚丫而苦恼么？让小编带你看看怎么穿凉鞋最美吧！



凉鞋穿对了，绝对可以让你足下添花，看见那些不灵不灵的鞋子登场，你还会拒绝它吗？是不是很有诱惑力啊，穿的美美哒的出门，想怎么玩就怎么玩，想怎么走就怎么走，做个漂漂亮亮酷酷的小仙女吧！

1、松糕沙滩凉鞋



▲ 这款凉鞋既时尚又运动，鞋底非常耐磨而且很柔软，不用担心鞋底磨薄的问题，透气性也很强，穿起来可以让双脚尽情的释放，韩饭十足，而且非常舒适。最适合可爱的小仙女们了！

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2、鱼嘴凉鞋



▲ 夏季，网纱成为炙手可热的潮流元素，细腻清透的质感，将女性的脚步呈现的若有似无，有种神秘的朦胧感，网纱，透视你的美丽！演绎着经典永恒的优雅之美。间隙均匀的缝合线让鞋子更显高贵。

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3、尖头粗跟凉鞋



▲ 时尚，舒适，百搭，高端大气的粗跟，超好的脚感，超显白 显瘦。可以轻松应付与各种场合,无论是休闲 逛街 工作 还是聚会! 还有多种颜色可选，成熟女性的魅力，就在此刻彰显！

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4、交叉绑带凉鞋



▲ 怎么穿怎么有范，舒适时尚，显瘦显腿长。而且还超级有气质，彰显浪漫清纯的气质感，增加脚的骨干，百搭又自然。犹如夏季的一朵小花花！

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5、波西米亚风夹趾凉鞋



▲ 波西米亚的凉鞋，配上一条长裙绝对是个在仙境里长大的小美女！而且鞋上面的绑带可以自由变换！随心换装饰，上面的球球也可以随心搭配，小仙女有没有动心啊？

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6、一字带凉鞋



▲ 8厘米的高度刚好满足姑娘们脚部的舒适感，一子带上有6颗大珍珠，5颗小珍珠，大小不一，摆放整齐，特别好看。底板加厚，前脚掌采用上好的蓝泡。减少穿高跟鞋的疼痛感。超值的一双凉鞋！

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7、平底凉鞋



▲ 这款鞋子采用优质软面皮，防滑牛筋软底，性价比高、实惠！虽不是专门的孕妇鞋哦！只是穿着舒服又防滑，所以也建议准妈妈们选择哦！炎炎夏日，清凉一夏，出游逛街休闲必备！

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