不会穿衣就穿T，几十块就能穿出高级感！

简单的T裇搭配起来是很容易的，半身裙也好短裤也好，或者是背带裙背带裤等各种风格的下装都能很好的搭配出不同的韵味。现在的天气正在回暖，我们也渐渐褪去繁重的大衣，打扮的清凉起来。相对于繁琐款式的衣服，一件简简单单的T裇在这个季节散发出独特的魅力。不会穿衣服的你就买各种不同的T恤吧，简单便宜，随便搭配都能搭出高级感！

T裇的种类五花八门，不同的T裇带给人的美感也不同，什么样的T裇是你最喜爱的呢？

（街头风）



▲ 2017年，草绿色究竟有多in呢？梅赛德斯AMG最新力作AMG CT R——甚至都披上了这种颜色的“外衣”。时尚潮人杨幂，GD，李易峰等机场秀都已悄然穿上草木绿。这次为大家带来的同色系草木绿简约T裇几乎说可以让你在街头成为吸睛焦点，不繁琐好驾驭的同时，又保证回头率。up up up～

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▲ 追求风格与质感的你，怎能不试试街头风？直筒的圆领T裇款式简单，却又带着街头流行的休闲时尚感.。领口彩色的设计更是锦上添花，一枚元气少女搭配一款与领口色彩相对应的帽子，慵懒的小女人感立马呈现出来。

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(简约印花款)

简约印花款的T裇相对比较简洁，显得大方又不落伍。印花的搭配又会十分减龄，不论是单穿还是当做内搭都十分的百搭。



▲ 印花的T裇相对纯色的简约多了一丝趣味，而撞色的搭配又能给人眼前一亮的感觉。对于我们这些活力满满的美少女来说，扎起高马尾，穿上一双帆布鞋，再搭配一条今年流行的高腰校服裤，学院风简直不要更好看。

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▲ T恤总是那么的百变。银红装色的圆领设计，一下子就吸引了我的眼球。以纯色系的白色和粉色为底，银色和红色的撞色，显得那么的和谐。却又给人眼前一亮的效果。印花字母，简洁大方。宽松的版型，百搭不挑人。微长的版型设计，让你轻松驾驭不同风格的搭配

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▲ 这款T裇的版型是偏一点宽松的那种，夏天穿起来也比较舒服而且遮肉显瘦，不会有很闷热的感觉，袖子也是偏大一点的，就会显得手臂也很瘦。胸前是撞色字母的设计，比较简约但是也不会很单调。姜黄色穿起来很显白，又是很夏天的亮丽色，所以会显得人气色很好。黑色和白色是很基础的颜色，随意和其他颜色的下装搭配都是可以的，不会出错。黑色显瘦卷边小短裤，也可以搭配短裙啊，裤子啊都是可以的。

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▲ 这件T裇胸前的图案真的是加分点，字母部位用了现在很流行的火焰红，有着红色的热情洋溢，活力与青春感并存。亮眼的颜色一下子便吸引住人们的视线，小鳄鱼的图案更是使整件衣服都灵动起来。

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（甜美风）



▲ 这是一款清爽可爱的涂鸦字母T裇啦，实在是短袖中的一股清流哦~当普通到不能再普通的T恤经过设计师的改良后就成为了既时尚又百搭的穿搭单品。版型，质感，配色有种透过玻璃窗晒太阳的舒适感。前面是简单的字母，后背on the level of love you点缀呼应，清爽俏皮表现真实的自我。两个颜色都各有各特点，樱花粉衬的女孩子可爱灵动，黄色则十分衬肤色显得气色白嫩元气十足。

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▲ 一件甜美风的T裇，带给人的是青春与美好，宽松的版型对于身材也没有过多的要求。纯色简约又不失大气，胸前的磨边刺绣装饰更是点睛之笔，为整体的设计添一笔风采。

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美乎，唯爱与美不可辜负。