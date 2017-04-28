时髦精都在穿的绑带裤，你还在等什么？

绑带元素从16年开始大火，花样百出，不仅被运用到鞋子、衣服上，今年更是运用到了裤子中，由时尚达人掀起了一股穿绑带裤的热潮，满足了时髦精们。

这款短裤每个元素都恰到好处的有范，首先是两侧双排破缝交叉绑带的设计超级有设计感，裤脚的小开口也很有小心机哦，整条裤子有金属气眼，连串的交叉皮绳装饰，帅的要逆天啦。这种经典又不乏设计心机的裤装是非常实穿的。

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▲ 推荐理由：简约的版型配上小心机的装饰，让整个裤子在低调中彰显品质，不经意间凸显时尚范，腰间配以交叉绑带的装饰，随意打结就很时髦了，阔腿裤的版型，上身非常的显瘦，纯色系的设计，没有多余的装饰，却让整个搭配更加的吸睛时尚，百搭款。

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▲ 推荐理由：有特色的牛仔短裤，时髦女郎们纷纷追捧，不规则裤脚毛边，水洗磨破效果，怀旧感倍增，加上侧绑带设计，增加层次感和时尚元素，不管怎么变化都有一种清风拂面的感觉。

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▲ 推荐理由：绑带元素裤子今年很流行，会有比较别致的感觉。而且它真的可以搭配你任何风格的上衣，驾驭起来好不费劲，而且它的魅力在于，它是可以令你的身材比例显得更加好的帮手，版型跟设计都很不错。

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▲ 推荐理由：这条短裤的特点是绑带设计，是时髦的小特色哦，搭配简约的tee或者雪纺衫等上衣都有气质的，穿脱也比较方便，版型是那种比较修身的，显瘦效果是不错的。

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▲ 推荐理由：这一款牛仔短裤，是在侧缝加上了驼色的绑带，显得很大气。裤口加上了磨边处理，西部的牛仔也需要一些时尚感嘛，版型有多好，你穿上就知道。线条很优美，衬腿长的哦。

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▲ 推荐理由：一条实穿与美貌并存的新鲜小短裤，裤子是有点偏高腰的，它能很好的拉长双腿的比例，在腰头位置我打了几道褶，让裤子上身后能比较有廓形，不会软踏踏的，而且褶皱能让裤子变得有细节。

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