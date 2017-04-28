高晓松：西门庆长啥样？跟我很像！

高晓松老师已经很久不发自拍了

《晓说2017》的钟爱粉一定都知道

他正忙于研究《金瓶梅》

哪还有时间自拍呐



大紧的努力，日月可鉴

《晓说2017》豆瓣评分8.9分

这是要爆表的节奏，口碑大大滴好！

更是登上了豆瓣网综排行榜榜首

在上周预告片中

大紧一鸣惊人：“西门庆跟我很像”

耿直的高老师啊！

饭可以乱吃，话不可以乱讲

果真是“我来劲了连自己都黑”

具体他和西门庆到底哪像呢？

今天，大紧老师开始圆这个梗

西门庆“头圆项短”

原来是长得像

优酷君笑而不语，默默点头

众所周知

西门庆一妻五妾

绝对可以说是花心大萝卜

穿越回现在，什么男人花心呢？

大紧给了犀利的见解

一懂星座

二有闲工夫

三脾气好

而《金瓶梅》中王婆总结得更到位

“潘驴邓小闲”

即像潘安一样的帅气、器大（活好）、有钱、细心、有陪着你的闲功夫

老祖宗智慧无限

放到现在，女宝宝选男人也是这几样吧

其实古代女人选男人

对相貌是最不看重的

什么英雄潇洒

什么人鱼线

统统不重要

说到这，大紧忍不住晒图了

大紧真是集智慧+肌肉于一身的男纸

对比一下

西门庆的确可以用“瘪三”来形容

话说，本期《晓说2017》续讲《金瓶梅》

大紧老师深扒男1号西门大官人

一妻五妾，摇身一变成为山东首富

这到底是爱情史？还是创业史？