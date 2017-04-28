防水短上衣的简短历史

这款关键男装和女装是如何出现的——以及怎样搭配才最好。

经典米色防水短上衣不仅有着传统的端庄，还有着现代的魅力。 这款强势刚硬的服装是为部队所设计，可以轻松改造，传达出女性柔美的气质。 线条锐利，突出肩部设计，束上腰带，更显窈窕可人。

虽然防水短上衣有着荣耀的历史，但是其实背后有着悲剧性的故事。 一战西部战线的战壕中，这款肩章和D形环的军用防水短上衣开始声名远扬。 1914大战开启时，军用防水短上衣是英法部队的制服，不过其发明——或者说发展——是在更早的十多年前，由英国时尚先驱Thomas Burberry所实现的。 Burberry的华达呢大衣防水、防皱、透气、耐撕，1901年该大衣款式引入英国部队时，立刻就被纳入了军官制服中。

在战争所造成的混乱、破坏、无尽悲剧之后，从比利时和法国战壕返回的部队保留了这款实用漂亮的大衣。不久，该大衣就从灾难的符号转变成了商务和成功的符号。 从二十世纪20年代开始，该款式被融入了女装中，成为了好莱坞黄金时代明星们的关键时装。

选择一件合身的上衣款式，您就会贵气逼人；穿一件带垫肩的超大款式，就会潮范十足；如果您要去跑腿，可搭配牛仔裤，如果您要出门，可搭配一款酒会礼服；或者您也可随时随地穿着，因为防水短上衣是恒久经典款式。 选择上佳款式，您会多年感谢自己的。 很少——如果有的话——大衣就和短上衣一样功能多样，适合许多不同的场合和目的。

防水短上衣已有至少116年的历史，在时尚史上的尊贵地位可谓当之无愧。 如果想模仿Audrey Hepburn或Kate Moss的绝俗气质，或者出席商务会议，或者在奥斯卡走红毯的时候，您都可穿军用防水短上衣。