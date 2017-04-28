H&M的新Conscious Exclusive系列极为精美漂亮

从海滩上的废塑料、回收洗发液瓶子，到美丽的褶皱服装、亮片上衣和端庄贵气的西服。 这就是Conscious Exclusive的故事。

坦西尔人造纤维、回收聚酯纤维、回收玻璃、有机丝绸、有机棉、有机亚麻，都属于Conscious Exclusive系列的明星面料。 连续六年来，H&M一直在发布一个精美晚装系列，完全由可持续材料制成。 今年，该系列包括有男装，也第一次有着童装。

在打造这个系列时，设计师们所憧憬的是能激发人们记忆的服装。 漂亮裙装、时髦燕尾服，适合特殊场合，而且可以多年穿着，绝不会过时、褪色。

“对于今年的Conscious Exclusive系列，我们不仅考虑了服装的外观效果，而且还考虑了其触感和声音。 这个系列能取悦我们所有的感官，还能满足我们保护地球的环保愿望，”H&M设计主管和创意总监Pernilla Wohlfahrt说。

为了要设计出封存记忆的服装，就不仅需要取悦我们的各个感官，而不仅仅是您的视觉。 设计师们想让消费者感受到鞋子里超柔软的天鹅绒内衬，聆听耳环的清脆声响，闻嗅伴随服装的三套件男女适用的香氛。

该系列中的一个关键服装是一件飘逸美丽的浅粉色褶皱BIONIC®服装——用海岸废物所回收的聚酯纤维面料。 每一件裙子的面料都是由海岸上所冲刷上来的88个塑料瓶制成，这些塑料瓶回收之后并加工成了美丽的透薄面料。 印花和刺绣的灵感来自于另一个比较抽象的人类感官——我们的梦想。 扭曲的牡丹花和含羞草和手工刺绣的图案，彰显了一个睡梦中——梦想中的——女孩的气质，她的配饰则是手抓包和夹克。



Conscious Exclusive是H&M最华美的时装系列，今年还是色彩最鲜艳多样的系列，其中有亮片礼裙、背心、雪纺绸礼服裙、还有各种淡黄、粉色和淡紫色丝质晚礼服。 男装系列色彩稍素，不过同样华丽精致。 该系列有三套西服（一件燕尾服、一件商务西服、一件提花小西服），其面料从BIONIC®、坦西尔纤维、有机羊毛和羊绒不等。 除了正装礼服外，还有休闲型丝绸和丝绸混纺短裙,以及一件真正独特张扬的服装：玻璃丝刺绣和法国结珠饰。



女装系列 的代言人是俄罗斯超模Natalia Vodianova，这是她第一次和H&M合作。

“H&M Conscious Exclusive系列展现了一流的时尚也可以促进环保，保护未来的地球。 这是一个备受欢迎的系列，服装都是由可持续性材料制成，可以穿很多年。”她说。

Conscious Exclusive女装和童装将于四月20日开始在全球大约160家门店上架。 男装将于四月20日开始在网店上架。

用数字讲述该系列

88个回收PET塑料瓶被制成BIONIC® 裙子

25个回收的PET塑料瓶被制成一个BIONIC®包

29款女装

5款女性配饰

3双女鞋

1个香氛盒，包括3种男女通用的香氛油

10款男装

6款童装

1件限量版服装（这件婚礼服只限网店销售）

2款男性配饰

1款儿童配饰