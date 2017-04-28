NATALIA畅谈如何发现自己的美丽

最新一期Conscious Exclusive系列的明星在时尚圈广为人知，独树一帜，但最为人们所津津乐道的却是她的善心。

身为一名具有传奇色彩的超模，Natalia Vodianova不仅是一位乐善好施的慈善家，并且个人魅力十足——当她那双令人心醉的湛蓝眼眸专注于一点时，便能把美好送到人们身边。 一方面，Natalia拥有成功的模特生涯，15年间几乎与行内所有的设计师、杂志与摄影师合作过；而另一方面，她还是一名活跃的慈善家。 2004 年，她创立了Naked Heart Foundation慈善基金会，旨在为弱势儿童提供游乐设施，为具有特殊需要的儿童及家庭提供帮助。 2015年，她推出了Elbi app，通过该平台引起社会与网络对慈善的关注，并让世界各地的人进行交流。

Natalia 在追求社会公益方面堪称不遗余力，因此她是最新H&M Conscious Exclusive系列的理想代言人。 趁着David Sims为她拍照前，我们对Natalia进行了独家专访，访谈中，这位名副其实的“超级新秀”分享了自己的职业生涯、慈善经历，并鼓励大家都投身其中，改变世界。

如果要你挑出几个职业生涯中的亮点，你会怎么选？

“我首先会想到Calvin Klein，因为那正好是我事业刚起步的时候，而且我是他亲自挑选的最后一名模特。 我代言这个品牌大概七年的时间。 接下来的话会是Steven Meisel，因为意大利版的《Vogue》实在太棒了。 至于具体的拍摄经历的话，我和Grace Coddington合作过多次，但美国版《Vogue》（2003年12月）上Annie Leibovitz拍摄的《爱丽丝梦游仙境》系列也称得上是经典。 这些照片会长久为人津津乐道，至少在时尚界（大笑）。”

在你的职业生涯中，你有没有在某一刻感觉到自己成功了？

“能自己承担生活开销的时候我就知道自己成功了。 我的出身背景非常艰苦，所以当时我的梦想就是如果我能挣五万美元，我就能回去（俄罗斯）过上幸福的生活了。 这并不是一蹴而就的事情，我费了好大的功夫才取得了第一次成功——但从那之后，一切都好像飞机进入了平流层一样顺利。”

时尚业非常支持我的慈善活动

NATALIA VODIANOVA

你还记得看到自己初次登上杂志封面时的感受吗？

“那本杂志叫《Tank》（2000年9月）。 我戴着怪异的尖爪，嘴唇朝下翻，头发搞得怪怪的，眼影还是蓝色的。 当时他们把我搞得像怪物一样，虽然现在我不会在意，反而会觉得挺好玩的，因为我心里知道自己是漂亮的，但如果你还是个缺乏安全感的女孩的话，情况就大不一样了。想象一下：没人告诉过你，‘你很漂亮’，突然间，你就置身于时尚界，然后大家都在说，‘天啊，你好漂亮啊’ ，这时，你心里不禁要冒出问号，‘真的吗？’；然后在这种情况下看到第一个杂志封面，这就是我当时的感受。 我当时心想‘他们干嘛要骗我呢？’（大笑）。当然，我只是开玩笑而已。 当时我的经纪人很棒，他总是给我鼓励，帮我提升信心，度过难关。 我懂得了这就是时尚，我不可能总是美美地出现在人前。”

时尚只是你所涉足的一个领域。 慈善事业对你来说也具有相当重要的意义。

“我的理想是把这两项事业融合在一起。 我常常能做到这一点，因为时尚业很支持我的慈善活动，而后者对我来说的意义更加重要。 举例来说，最近我和合作人及朋友Mario Testino在秘鲁开了一个游乐公园。”

你是从什么时候开始关注社会公益的？

“某种意义上来说，我一直都很关心公益。 在某个时刻，我为了错误的理由而开始做慈善，但是很快我了解到了现实生活会艰难到什么程度；当我登上了金字塔尖，我就不能忽略社会底层的问题，不能忽略自己已摆脱、但其他人却仍然深陷其中的困境。 所以对我来说，社会公益是一项很重要的事业。”

你能举例说明一下ELBI的作用吗？

“一年365天，我们每天都会讲述三个故事。 有一个罹患贝敦氏病的男孩，名叫Lewis，他身体瘫痪，只能用眼睛与人交流。 他生日那天，我们让Ebli社区成员们为他画生日卡。 我们把收到的500张贺卡全都寄给了他。 收到卡片后，他情不自禁地哭了起来，那是一个令人动容的时刻。 此外，我们还为Lewis筹集了善款。”

ELBI是如何筹款的？

“在Elbi上，捐款只是募捐的一种方式。 举例来说，使用Elbi的人可以看到给Lewis做的生日贺卡，他们有可能会觉得这些卡片很有意思或者很暖心，并且会喜欢这些卡片。 我们会把点赞的行为转化成可在Elbi平台使用的Love Coins（爱心币）。 我们的想法是如果能把网络上数以亿计的“赞”——即使只有1美分——变成实实在在的影响力，那就意味着 Elbi 每天都在发挥巨大的作用。”

创建ELBI的背景当中是否有你的个人情感因素？ （因为）你的另一个慈善组织THE NAKED HEART FOUNDATION是在你对别斯兰人质事件做出回应后创立的。

“的确是这样。 因为社交媒体让我很失望。 通过社交媒体，我们并不能与我们的受众进行有效的沟通。 举例来说，一般情况下，资助儿童的项目是非常死板的，差不多每个月或每个季度才发布一次消息。 如果能与接受帮助的孩子通过数字手段每天都保持联络，会不会好很多？ 这样一来，你会更愿意参与进来，并且为这个孩子提供更多的帮助。 老实讲，目前为止，捐款并不算是一种主动的行为，而是种被动的行为。 我们想通过Elbi扭转这种局面。 我坚定地认为这是我们发展的方向，并且通过 Elbi，我们希望能够带动潮流。”

这么精致的裙子竟然是用垃圾和塑料做出来的，真是令人难以置信

NATALIA VODIANOVA穿着该系列中她最喜欢的单品之一——蛇形裙

对于跟H&M CONSCIOUS EXCLUSIVE系列的合作你有什么想法？

“这是一次很棒的合作！ 我非常高兴能够被选上参与Conscious Exclusive，这是一个非常美的项目。 这次项目的规模很大。 也很慷慨大度。 我很欣赏H&M，像这样的大企业不仅正在引领潮流，而且还积极地与其它品牌分享可持续使用复杂面料的方法。”

你最喜欢该系列中哪件单品？

“我喜欢蛇形裙。 这么精致的裙子竟然是用垃圾和塑料做出来的，真是令人难以置信。 这条裙子很漂亮，一旦买到手，我一定要穿着它出席盛会！”

这个世界呈现出一种日益疯狂的趋势，你对这样的世界有什么希望或正面的看法吗？

“正义总会找到出路。 我接下来要说的话听上去可能有些疯狂，但这是我内心最真实的想法： 我身边很多人都渐渐意识到不能再对“欲变世界，先变自身”的道理熟视无睹了。 结果可能有好，可能有坏，但我觉得会有好结果的。 现在的趋势是动员大众，从长期来看，希望更多的人参与进来。”

Natalia Vodianova是Conscious Exclusive系列的代言人，这是H&M最体现绿色理念并且最富有魅力的系列，4月20日起部分门店与网店有售。

姓名： Natalia Vodianova

年龄： 35

生活的地方： 巴黎

职业： 模特，慈善组织 The Naked Heart 与 Elbi 创始人之一。

INSTAGRAM: @natasupernova

网站： Elbi 与 The Naked Heart

用三个词概括你自己：

“忠诚、勤奋、实干。”

三个给你带来最多鼓励的人是：

“我所有的姐妹们！ 只能说三个吗？ Diane Von Furstenberg、Stella McCartney，还有Audrey Hepburn，虽然她并不是我的姐妹，但她给了我许多鼓励。”

你更喜欢T台走秀还是拍照片？

“走秀很好玩，但我还是喜欢拍照片。 现在，如果要我走T台的话，我会想，‘天啊，我在干嘛呢？’”

任何人都能参与到慈善中的三种方式：

“其实很简单。 一，下载Elbi。 二，在地铁上朝别人微笑。 三，不妨试试志愿服务，挑选一项事业并始终如一地做下去吧！”