像巴黎美女一样穿CONSCIOUS EXCLUSIVE系列服装

布雷顿条纹与贝雷帽已经不流行啦！ 演员Marie-Ange Casta表示，打造法式风格女装的新方法是搭配牛仔服、厚靴以及精致的胶囊系列服装。

“这些服装触感、外观、版型都非常好，而且居然对地球没有负面影响，简直可以说是两全其美。”

Marie-Ange Casta身兼三职：演员、模特与母亲，住在巴黎中心的Le Marais社区。 现年26岁的Mari-Ange进入时尚与艺术圈是自然而然、顺理成章的，她经常出现在法国的电影、杂志或者Instagram上所发布的巴黎各大时尚开幕式或秀场视频中。

Conscious Exclusive是H&M最能体现环保意识同时也是最为精美的系列，其中的配饰运用海岸边的废弃物做成，亮片的材料是回收加工的洗发水瓶，而那些漂亮的裙子也是采用有机棉、麻与丝绸面料制作而成的。 尽管该系列是为回头率而精心打造、适合所有场合的性感服装，但也可以穿出精简低调的感觉来。

在H&M杂志对Marie-Ange Casta的专访中，她向我们介绍了巴黎最迷人的地方，并且完美展示了Conscious Exclusive系列。

嗨，MARIE-ANGE！ 你是做什么的，为什么要干这行？

“我是一名演员以及模特，干这行是因为我天生就有创作和表达的欲望。 工作对我来说就像锦上添花一样。”

你从小就想从事表演事业吗？

“曾经有很长一段时间我都想当个造型艺术教师，我甚至还学过，不过最后意识到自己想要的不止于此，而且那也不是我想要过的生活。 我需要更多的创作、更大的冒险。”

生活在巴黎最好的一面是？

“能够生活在世界上最美的城市之一对我来说是一种幸运，以前我并没有意识到，但出国后回到这里，这座城市的美便会给我带来惊艳的感觉。 每次都是这样，屡试不爽。 这真是一种令人激动的体验。”

那最不好的一面呢？

“生活在巴黎有时候压力很大。 每个人都急匆匆地东奔西跑，没人有空停下来喘口气，真正地生活一番……有时候我们巴黎人都淡忘了单纯的幸福。

这个系列让我对未来充满了希望。

MARIE-ANGE CASTA 侃侃而谈CONSCIOUS EXCLUSIVE系列

你最喜欢巴黎的哪个地方？

“我最喜欢我的社区，Le Marais。 这是一个年轻的社区，有着各种各样的人群和丰富多样的文化。 我家周围有许多精致的小餐厅，其中有一家是我去过最好的意大利餐厅之一： 名叫Baffo，在4区的Pecquay路。 我还很喜欢Beaubourg博物馆，那里的展览总是很好看；最后，还有罗丹博物馆的花园，在漂亮的雕塑环绕下喝茶实在是一种很惬意的享受。”

CONSCIOUS EXCLUSIVE系列给你的第一印象是什么？

“总体上讲，对可持续材料、尤其是可循环材料的运用给我留下了深刻的印象。 每件服装都很漂亮，细节也都很精巧。 这个系列让我对未来、对环境充满了希望。 这些服装都很具有原创性并且很精巧华丽。”

你最喜爱的单品是哪些？

“有不对称黑色露脐装、无尾礼服、长袖皱边衬衫、刺绣黄白色夹克以及粉色日式凉鞋。 我喜欢这些是因为它们都很有风格，并且跟我的日常穿着很搭。 另外，这些单品还很好搭，在各种各样的场合都能穿。”

在你所挑选并搭配的造型当中，你最喜欢哪个？

“无尾礼服装，因为很能代表我的个人风格：利落、雅致且休闲之余，又不失个性与原创性。”

这是H&M最精致的系列。 如果日常穿着的话，你最好的建议会是什么？

“尽情混搭，不要拘泥成规：举例来说，运动鞋可以搭配无尾礼服，或者厚靴子也可以搭配粉色亮片上衣。 穿这套衣服时，我建议搭配自然的祼妆。 但在我看来，最重要的还是你的个人态度：只有态度才能让你把这个系列穿出自在的感觉，显得与众不同。”

从4月20日开始，Conscious Exclusive 系列女装、男装与童装将在网店以及部分实体店出售。 了解本系列详情请点击 这里。

MARIE-ANGE CASTA

年龄： 26

位置： 巴黎

职业： 演员和模特

家人： 一个三岁的女儿

INSTAGRAM: @marieangecasta