穆勒猫跟V口乐福鞋，显高显瘦还不会过时

春天的脚步已经悄悄走过一半，我们的衣服厚度也随着温度变了又变，不过脚上的鞋却很耐穿，有时甚至几个月都可以踩着同一双鞋。今天，编编就为大家介绍几种能够从春过渡到夏，并且利用率超高的美鞋！



春天到了，就意味着有更多的春装可以和姑娘们见面了。美丽的春装千千万，可在姑娘们眼中最重要的问题还是该如何搭配好它们。要想发挥每件春装最大的价值，其实真正应该注意的是：如何才能选好一双合适的鞋。

1. 乐福鞋 (Loafers)

“Loaf”的本意是只一种闲散的生活方式，而Loafer代表着一群拥有这种“乐活”态度的人。我们从乐福鞋的设计也能略知一二，平跟、柔软又不失型格，踩上它的瞬间不仅让疲累的双脚得到解放，搭配衣服也时刻散发着慵懒的时尚感。



厚底休闲怎么玩儿，如果还是一如既往的松糕底或者看得到的内增高你就out了，给鞋底流行打上某种品位出挑的烙印，却不精致失真，仿佛这注入灵魂的撞色与波纹，婴儿肌似的惹人直爱到心坎儿。

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文艺范儿小清新，又或者是小资达人，总之就是那些骨子里透着清灵的慵懒女子，最是对这种写着古朴，甚至读得到文化韵味的色与调情有独钟，不求流光溢彩，但求绵软悠然。

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乐福鞋是的中文音译。乐福鞋,布洛克鞋,这些都是时尚编辑命名或翻译英文谐音好记的鞋子款式名称，。适合驾驶，日常，运动，工作穿的鞋子，，穿脱方便、皮质柔软和2.5公分厚底内增高的特点，让人穿着倍感舒适，人们把这样鞋子统称为Loafers

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2. 穆勒鞋 (Mules)

穆勒鞋的本意是指包裹着脚背、不露脚趾、只露脚跟的高跟鞋，随着潮流的一次次革新，后来也有了平跟、露脚趾、尖头等元素的穆勒鞋。曾经有段时间还被归为“丑鞋”行列，但这依然不能阻挡时尚Icon对它的钟爱。



各大明星与博主们都为姑娘们开了个好头，穆勒鞋也十分跟得上潮流，早已不是以前那种只限于室内穿穿登不上大雅之堂的老款了，而且尤为重要的是，它彻底解放了咱的双脚，与时尚接轨不用非踩着恨天高不可啦！

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穿腻了凉鞋，感觉都是千篇一律，而在凉拖鞋上面你能发现很多意想不到的元素，比如这些小洞洞是不是超有个性呢，除了凸显创意，里面的双脚还能透透气，玩转另类的同时也兼顾了实用性。

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3. 猫跟鞋 (Kitten Heels)

猫跟鞋，我们可以通俗地理解它为高度为3-5厘米的尖头细跟鞋，因为小巧精致的细跟就像小猫踮起脚尖。奥黛丽·赫本曾对它爱不释足，将优雅和感性展现得淋漓尽致。



猫跟鞋，我们可以通俗地理解它为高度为3-5厘米的尖头细跟鞋。因为小巧精致的细跟就像小猫踮起脚尖，所以叫猫跟鞋。猫跟鞋与高跟鞋相比，少一分“危险性”，多一分精致感和复古气息，而且同样拥有优雅的女人味。

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4. V口鞋 (V Neck Pumps)

V口鞋，顾名思义是鞋面的开口成V字型，它和V领衫其实有着异曲同工之妙，都有着拉长比例的作用。一开始的潮流是被Celine带起来的，去年它发布了下面这款软皮的V口鞋，看上去十分复古，也有人称之为“奶奶鞋



姑且不论一字踝带是轻熟还是减龄，是大长腿的座上宾，还是小短腿的滑铁卢，反正人家一登场，就自带名媛矜贵与娇美浪漫的典雅神韵，哪怕只是最简单的连衣裙，也能无来由的蜕变加分。

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