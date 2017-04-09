论t恤的时髦修养，第1种就好惊艳

说到t恤人人都有。不管是基础款t恤、印花t恤，短款t恤或者长款t恤，每个女生衣柜里，都是一打一打的。可是为什么别人的t恤，穿起来却很时髦，而你的t恤，穿起来却普普通通？原因无它，是你在t恤的选择和搭配上出了问题。

你的t恤，穿起来是这样的。



而别人的t恤穿起来是这样的。



虽然只是简单的小白t，却穿出时髦洋气的高街范。那么t恤，到底怎么选择和搭配，才能穿出与众不同呢？



●t恤修养一：越是基础款的t恤，可以发挥的空间越大。不用多么复杂的搭配，只要利用材质的不同，如牛仔裤，就能搭配出别样的效果。当然还可以用点穿搭小技巧，最简单就是，把t恤塞进裤子。



▲ 牛仔布拼接宽松t恤

这件t恤，利用同色系，不同材质的设计，让原本简单的t恤，变得富有立体感和时髦感。经典的圆领，休闲舒适，宽松的版型，遮肉显瘦。最后短款的设计，心机的拉伸身材比例，显高穿出大长腿。

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▲ 猫爪白九分牛仔裤

九分长度的牛仔裤，露出骨感的脚踝，性感又显腿细。大气的深蓝色，洋气好搭配衣服，还有视觉收缩性，显瘦显苗条。裤子后面，两个对称的口袋，提臀塑形，让身材的曲线完美诱人。

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●t恤修养二：同色系t恤搭配同色系半裙。全身上下，只采用同一个颜色，简洁大方，更显利落，只有小小的细节提亮吸睛即可。





▲ 修身印花t恤

样式简单的修身t恤，完美的展现上身的曲线，修身显瘦。舒适的材质，透气不紧绷。经典的圆领，不挑脸型，还好搭配衣服，无论是内搭还是单穿都不错。彩色印花，满是潮流调调。

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▲ 高腰皮裙半身裙

简单的真皮半身裙，胜在剪裁上，高腰的a字版型，提高腰际线的位置，穿出修长美腿，还能遮挡下身多余的肉肉。包臀过膝的样式，凸显臀部的曲线，性感撩人。干练利落，OL女郎必备

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▲ 开叉直筒包臀裙

立体的h型版型，提臀的设计，前摆的开叉，凸显出身材的苗条。方便穿着的松紧腰部，舒适还能遮挡小肚腩，穿出迷人小蛮腰。剪裁流畅的线条，感觉利落，搭配t恤穿，很有优雅的女人味。

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●t恤修养三：t恤搭配卷边短裤。宽松的t恤，休闲有范，无论是显瘦的条纹，还是简单的印花t恤，只要搭配上卷边短裤，都会穿出一种自带闪光效果的出街look。





▲ 海军风条纹t恤

撞色的细条纹t恤，是最好的显瘦单品，让你穿出清新的活力范。柔软的材质，上身亲肤透气，是肌肤最好的守护者。宽松的袖子，搭配着小v领，甜美减龄，穿出小女生的俏皮感觉。

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▲ 圆领印花t恤

时尚的圆领，让脸部的轮廓更显立体娇小，穿出梦寐以求的巴掌脸。随心的袖子设计，可以巧妙的遮挡手臂上的肉肉。胸前的贴钻高跟鞋印花，清新别致，无论是单穿或打底，都很时髦。

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▲ 毛边高腰牛仔短裤

高腰的短裤，穿着更舒适，还能保护小肚子不受凉。复古的五金，提升短裤的洋气感觉和质感。裤脚的毛边，增加短裤的层次感，还能从视觉上让双腿看起来“长”了一截，轻松穿出高挑好身材。

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