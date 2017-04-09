这样穿牛仔裤，永远不会显矮

牛仔裤是衣柜里不可或缺的单品，但我们要怎么挑选和怎么穿牛仔裤才能不显矮呢？这确实是个大问题！那不如今天就和小编一起来探秘吧！



现实生活中，并不是每个姑娘都拥有模特那样细直匀称的大长腿，不注意挑选牛仔裤的话，很容易出现“买家秀vs卖家秀”的悲剧。所以大家在选择牛仔裤的时候，也要根据自己的腿型来。



穿九分高腰牛仔裤，一定要将衣服塞进裤子里，这样才能突显出腰部曲线，拉长腿部线条。无论是搭配T恤还是针织衫，都会变得很时尚。



九分牛仔裤搭配短靴也是时髦到不要不要的，也可以在腰上再系一条黑色皮带，更会强调腰部曲线，也很好的展现出腿部长度。



高腰裤配短外套绝对是时尚 icon 最中意的搭配了，腿长腰细的好身材一览无余。当然天气热的时候，搭配衬衫也很简约时尚。只是记住！要系进裤子里才能显高哦~



▲ 超级百搭的一款牛仔裤，上身随性自然 高腰的版型，上身拉高腰线，胸部以下全是腿既视感。两只斜插口袋装饰，既可以凹造型，又可以放些小东西。

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▲ 水洗和磨白做旧都处理的非常好，拼接设计，超显瘦。如果嫌太长翻一层宽宽的裤边也很chic，裤脚的随意撕破不规则显得更随性。

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很多小个子姑娘可能会怕穿平底鞋、拖鞋之类的显得腿短。其实裤长只要选择九分的就可以啦~完全不用担心会显矮哦！



九分裤也可以搭配off shoulder，简单干净又不失女人味。这样的组合，上衣将肩颈线条完美展现，下半身搭配双带跟的鞋子，也不会显得臃肿肥胖。很适合大家在春天穿着哦！



牛仔裤加白色上衣绝对是一种经典。水洗蓝毛边九分牛仔裤搭配阔袖白色上衣，重点是毫无休闲感，才能够时髦。搭配流苏黑色高跟鞋，充满了女人味，而高跟鞋还能拉长腿部线条，搭配起九分裤来非常合适！



将牛仔裤挽边，搭配皮夹克和高跟鞋，帅气休闲的外套让造型有了几分嬉皮感。所以如果你家里没有一条九分裤，也别担心，不妨将原来的牛仔裤卷边吧！



▲ 牛仔裤采用的是紧身版型设计，能很好的凸显腿部曲线哦，展现大长腿！裤脚的不规则毛边设计，不仅让你的着装更加有型，也能让你整身look的时髦感直线up！上衣搭配毛衣、T恤和衬衫都能轻松Hold住。

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▲ 小直筒的款式，即使大盘高跟鞋也会很漂亮。优质的全棉牛仔，手感更加柔软，轻微的做旧效果，柔韧而紧实，上身很舒适。

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九分长牛仔裤最不挑身高、身材，如梨形身材和苹果型身材都可以穿，不挑腿型，胖瘦也都可以穿。而且九分裤也是当下最流行的裤型之一，没有一条九分裤都不好意思说自己是时髦girl呢~



九分喇叭裤其实比较适合腿直的姑娘，腿弯的姑娘穿上容易自暴其短。当然如果你喜欢，挑选的时候也需要注意裤长。八分长／九分长适合身高中等以上、腿直的人。而苹果型身材不可穿。



▲ 复古怀旧风盛行的潮流季，实穿的九分微喇叭裤拥有一席之地，精妙的版型与剪裁，打造修长美腿，高腰设计能很好的营造纤细腰身，做旧感毛边下摆更显时髦与个性，搭配任意的简约修身上衣，呈现自然随性又不失气质造型。

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▲ 直筒宽松偏微喇设计的九分牛仔裤，整体的拼接压皱工艺，立体感满满，在一定程度上还能够修饰下半身身材。做旧感的水洗牛仔蓝，随意搭配都能有轻复古味道。

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无论是裤子本身的版型是九分还是卷边打造出来的九分裤。总之露出的那一截细细的脚腕能让别人腿上面的细腿产生无尽幻想。所以啊，九分裤不仅能在视觉上显高，还有显瘦的效果哦！