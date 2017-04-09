淡山茱萸粉，满足你的少女心

粉蓝流行色伴随着少女心爆棚的一年就要过去啦！而在2017，粉色依然位列流行色榜单。这回，色彩大师Pantone给粉色取了个更好的名字叫淡山茱萸粉。



这是浪漫的颜色，看一眼就让人的内心平和舒适。粉色能够让人想到所有关于少女的事物，充满活力与美好。所以这个颜色在今年一定也会受到许多女性的喜爱！



性冷淡风的全系淡粉色充满高级感。即使逛街走累了，用全方格拍一张PO到网上，相比也会引来许多点赞吧！



从纽约到伦敦，从米兰到巴黎各大秀场、街拍上都有它的身影。如花的柔软和光泽感更能体现女性身上的安静美好。



走在时尚前沿的Kendall很早就已经穿起了淡茱萸粉了，用短款上衣搭配高腰阔腿裤，显瘦显高还少女感十足！



仙女般的粉色，最合适的单品莫过一条飘逸浪漫的长裙，雪纺蕾丝材质特别适合去海边度假的时候穿！



我自己是非常非常喜欢粉色的，很多单品都是粉色。从床品小到一只笔，都可以是粉色。只要是粉色，我基本上都没什么抵抗力。



▲ 温暖的粉色映衬出健康肤色的同时带来甜蜜的味道。蓬蓬裙代表着一种怀旧的记忆，源自于过去欧洲淑女的宴会装，其实它是上佳修饰身材的单品，尤其对于梨形身材MM不妨试试，微蓬的裙摆映衬腰身的纤细，加上腰带效果更明显，其次修饰不太完美的臀围和腿部，最后这款哑光的面料胖瘦皆宜。

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▲ 修身A字版型，显瘦显高。优质进口棉质加密睫毛蕾丝加欧根纱真丝双层内里，上身很有淑女的气质。

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▲ 镂空手工粗棒针织，穿上一秒变女神。日系甜美感爆棚的马海毛连衣裙，内外都是马海毛材质的， 马海毛软糯的手感，宽松休闲的版型 成为你衣橱中出门套上身就美美的裙子。

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不过我相信也有很多人觉得粉色不好搭配。其实最适合粉色的不过是黑白灰。这三种颜色怎么搭都不会出错。



当然如果你的搭配功力比较厉害，也可以尝试与其他颜色进行搭配。比如酒红色，搭配在一起会显得比较沉稳，会更适合上班族们！



淡粉色搭配绿色，是柔美和硬朗的碰撞，让人感觉生机勃勃，和谐舒服。如果你觉得搭配绿色hold不住，也可以直接搭配牛仔裤，简约干净。



淡山茱萸粉的特点是虽然甜美却不过于甜腻，完全可以穿一整套，让一天的心情变得舒缓，而且也不易出错哦~



少女又贵气的毛毛外套和淡山茱萸粉更配哦！搭配简单的直筒牛仔裤就有温暖的街头感。或者像gigi这样，穿一整套，搭配小白鞋，年轻有活力，像个少女般！



▲ 简约线条的箱型衣身具有廓形感，选用略带弹性的活性纤维面料，质感轻便柔软自带修复性。前覆式拼接营造层次感，随性的系带自然收腰。

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▲ 捕捉了那春风，变成背后的影。我飞不起来，春风都可以。手感堪比丝绸的人棉铜氨丝，加长款才飘逸。腰带撞出春天配色，把双色占为己有，才值得。

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沉闷的季节穿一件粉色外套，你便拥有由内而外的柔与甜的特质。搭配微微露肤的内搭也是很不错的选择。



像目前这样的天气，选择一件淡茱萸粉针织衫，来搭配牛仔裤或白裤就很青春简约。适合充满少女心的你们~



淡茱萸粉的衬衫搭配淡黄色阔腿裤，简直好看的要上天了！在脖子上再系上一根丝巾，很有法式摩登的味道~



▲ 很甜美的一款娃娃衫，领口采用的是系带设计，甜美可爱又减龄。宽松版型，谁都可以轻松驾驭，袖子的设计也是比较有特色的，大大的袖型，随性洒脱，袖口处有巧妙的采用了荷叶边收口，将整体的袖型衬托的更加甜美。

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