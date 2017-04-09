女性标准形体有三美，看看你身上有几个？

躯体之所以美，是因为上腰身部有凹点，下腰部柔和地向臀部扩张，正是这种变化，使人的曲线有了美感。而女性的形体美都是有标志的，分别是腰部美 、腹部美、腿部美，这三种形体美都影响着女性的身体曲线，赶紧看看你身上有木有？

腰部美：女性的腰腹按照审美观点应当是女性三围当中最细的一围，它的粗细直接影响着女性的曲线美、体形美。腰部美主要体现在：上下呈圆滑的曲线，以及上接肩部和胸部，下延丰满隆起的臀部优美曲线，而“水桶腰”则显得呆板。



腹部美，肥胖最容易胖哪里？腹部。大腹便便，中年男人还可以用“富态”遮羞，女人呢？还是一个平坦的腹部才能留住美丽。



腿部美，玉腿美无论在着装的情况下还是在裸露的情况下都对异性产生很大的诱惑力，同时对于女性整体美的身材、轮廓、曲线等都很重要。



妹纸们看完后，赶紧对照检查自己身上有没有形体美的标志啊。但相信不是每个人都会拥有如此完美的身材，各种身材都会有不完美的地方，是吧？如果妹纸们想拥有这些形体美，除了要多多运动之外，我们还可以通过穿搭来扬长避短，变美的同时还能令人着迷哦~

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▲ V领宽松喇叭袖雪纺上衣，V领融入黑色木耳边元素，提升了整体的时髦度，简约而不单调。且喇叭袖口带有蝴蝶结的点缀，洋溢着青春活力感。

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▲ 个性开叉喇叭袖上衣，开叉喇叭袖，呈现出轻奢简约的时尚。同时，轻薄透气的面料，舒适耐穿，不易变形。在V领口可以系上一条项圈作为配饰，精致又时尚。

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▲ 蕾丝拼接百搭仙女裙，蓬松的裙身可以遮掩腿部的缺点。且长度刚刚好，露出纤细的脚踝，具有拉长腿部比例的效果，修身又显高。穿上身，仙气飘飘。

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▲ 高腰中长网纱裙，轻盈飘逸的裙身带有立体的垂坠感，优雅又迷人。加入螺旋纹的松紧腰身，具有收腰显瘦的效果，举手投足散发出优雅的女人味。

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▲ 镂空格子高腰半身裙，加入透视网纱镂空格子，透露出若隐若现的神秘感。且高腰中长款拉长腿部比例，修身更显瘦。上衣可以搭配一件简约的衬衫，利落又干练。

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▲ 镂空透视网纱裙，双层的网纱拼接，轻盈又灵动，增加了层次感，镂空网纱遮掩性感的肌肤，隐藏着神秘的性感。与纯色T恤搭配起来，简洁利落。

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别忘了，妹纸们还要多多运动哦。