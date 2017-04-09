自带仙气的7款雪纺衫，你喜欢吗

不知道从什么时候开始，看上一件衣服的美丽总是挪不动脚步，而且今年很火的雪纺衫就是其中的一类。清新淡雅的设计显得知性而不花哨，典雅的美感自然流露，随心的搭配中长裙，给予视觉美感的同时还吸睛，这样的精致自然不能错过。



▲ 自带仙气的美衣你们要不要？敲好看的一款雪纺衫，圆领的领口，简单的基础款雪纺衫，版型和设计感取胜，肩部透视拼接的设计，钉珠花朵贴布，突显细节感，优雅气质，荷叶边设计，层次感分明，上身显瘦甜美范~

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▲ 没有女王般的气场，不敢驾驭印花衣服，喜欢却迟迟不敢下手，不如选一款可素可雅的，这款清新淡雅的雪纺衫，清凉薄透，手感细腻 荷叶边的设计优雅又大方，彰显淑女气质，纽扣的开合门襟，穿脱也会很不麻烦，配上一条牛仔裤or半身裙，随便颜值都很高，担心太透的你，可以内衬一件背心吊带

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▲ 有人说刺绣是春天里的一抹小清新，印花君可直接表示不服，这款印花雪纺衫一直走的小清新路线，点点的碎花镌刻在透明的雪纺薄衫上，雅致脱俗，荷叶边的下摆盈盈摇曳，飘逸动人，松紧的领口和收拢的袖口，更显颈项和手腕纤细迷人，内衬一件轻柔的小背心拒绝遭走光，在百花齐放的春光里，

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▲ 呼声很高的一款改良版雪纺衫，泥萌都看了吗？花瓣边的领口，将更衬天鹅项颈优雅迷人，印花的轻雪纺面料不俗不艳，可素又可雅，灯笼袖与喇叭袖的配合，在呈现复古的气质时还增加了女性的柔美，穿上轻盈薄透的雪纺，仿若森林中迷路的小精灵，尽显仙美又是另番妖娆，小仙女们可以收藏

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▲ 这个春季你衣柜里不可缺少的一件一字领单品哦~衣服失宽松的版型，不挑身材，胖瘦都可以穿。Hin仙气的一件，肩部的吊带是可以调节的~可以带肩带穿，约会的话又可以做一字领肩穿。两种穿法，松紧带撞色的设计，亮眼吸睛。领口还做了荷叶边的，青春气息满满呢，甜美度upupup~

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▲ 衬衫有多百搭不用多说了， 装扮得人格外干练不失浪漫甜美， 加上碎花印花的点缀，使整体更显养眼经典， 领口系带抽绳设计，扎成蝴蝶结甜美可爱，呈现减龄精致感，领部拼接荷叶边，轻盈仙气又显瘦，收紧喇叭袖口藏肉显瘦，更加灵动甜美～

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▲ 姐很喜欢这一款雪纺衫的设计，因为它是姐大学毕业设计的解构和重构，主要体现在衣领的变形上，领围的大小姐是认真调整过的，刚刚好卡在肩上，不会掉，设计的小围脖可扣可不扣，可以穿出不一样的感觉，小露一边的香肩，非常有味道，搭配小脚裤、阔腿裤都很合适，用的是厚的雪纺料，不会透，但是穿上身会很透气哦。

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