140斤的她看起来好瘦，怎么做到的？

今天小编偶遇了一位以前的同学，印象中的她矮矮胖胖的，一点也不起眼，今天一看，好像减肥成功了一样，我一问，原来她并没有减肥，而是买到了合适的衣服，看来穿对衣服，显瘦十斤也不成问题呢！下面就是小编从她那儿取的经，精心推荐给大家的一些显瘦单品。



▲ 抽象的印花连衣裙，整体的感觉也是温暖人心很治愈的哦，复古又不失甜美，淑女风十足，身形立体，显瘦效果很突出哦！领口和印花设计，更是这款连衣裙的重头戏！充满创意和时髦感的造型，充满活力。

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▲ 精密罗马布面料，95%涤纶，5%氨纶，穿起来十分亲肤舒适，一点也不闷，精致的交叉V领是亮点，大珍珠装饰很漂亮的，立刻让这件连衣裙特别了起来！收腰大摆款，突出纤细的腰身，裙摆也显得腿更细，显瘦就是硬道理。

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▲ 专业大码身形比例设计版型，结合人体工学的优雅剪裁，突出身材比例，立显身材曲线，复古的花型，自然的褶皱，蓬蓬的效果，超级时尚、显瘦，而且很百搭。

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▲ 今年大热的内衣外穿式吊带连衣裙，吊带印花连衣裙， 后面隐形拉链，方便穿脱~裙身花朵印花，抢眼哟~ 休闲随性~里面穿上简简单单白色或者黑色T恤，就好看又显瘦哦，穿上保证你的回头率立马飙升。

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▲ 潮流款式 时尚元素 木耳花边领设计，单独穿或者打底均可，搭配牛仔裤或者半身裙都很美哦，也可以搭配最近大热的阔腿裤哦！面料预先过水洗工艺 不会缩水，简直是胖MM的福音呢有没有~

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▲ 恰到好处的宽松落肩小灯笼袖型，巧妙的修饰了肩宽和手臂肉肉，袖口小松紧带的设计，风吹起来就是一个小灯笼，袖型超好看的，很遮小臂肉肉，胸前和后背细致的压皱百褶纹，也是充满纹理感的，非常有档次哦~

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▲ 今年非常流行的套装造型，经典而不失时尚格调，轻松驾驭，不得不说这个款真的是非常百搭实用，上身自然流露出慵懒闲适的浪漫情调，宽松的针织衫搭配宽松的廓形裤，率性时髦，恣意洒脱！性感的小吊带，凸显锁骨，不经意间就能露出香肩~高密度针织，紧密精细，廓形挺括，造型感很强哦，呈现率性大方的一面，做工平整，抛去累赘的背后是增加随意自信，没有繁杂的设计束缚是不是很有轻松自由的感脚，无论在家还是春游浪，都是款很不错的选择哦。

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▲ 精致纽扣，可以打开，实用方便。喇叭袖口高雅别致还带一丝小俏皮，时尚活力油然而生。下摆拼接不同面料，凸显层次感，丰富款式细节。质感细腻，柔软舒适。面料舒适，柔和细腻，亲肤性好。最最关键的是，非常非常显瘦哦！

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▲ 夏装新款T恤 时尚精致韩版 正面卡通小熊造型绒料印花贴布设计 针织帽子造型贴布设计 款式很可爱 棉质弹力面料 厚度适中 弹力很不错~这么可爱的图案穿在身上，还怕什么别人说你胖呢~

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▲ 条纹撞色的十分巧妙和俏皮，点缀的色彩也是非常的时尚优雅，不突兀，更显气质美， 经典的圆形领口设计修饰颈部曲线美，宽松版型更加遮肉，下摆拼接网纱裙摆，俏皮可爱，修饰身材曲线， 百搭更加富有活力。

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