不管你喜欢什么风格 这些衣橱必备基本款都要有

基本款的另一个名字叫经典款，它们能够抵抗岁月时常转换的流行风潮，简简单单却也是百搭出彩，当你有满衣橱的衣服却不知道怎么穿，怎么搭配的时候，这个时候小编来告诉你如何穿好基本款，轻松做个懒妹子~

好啦，我们先来罗列一下衣橱必备的基本款都有哪些：它们是：白Tshirt，白衬衫，条纹衫，牛仔裤，A字裙，小黑裙，夹克，皮衣，牛仔外套~~~今天小编主要介绍其中的几款经典款给各位妹纸们参考参考~~~

一：白Tshirt



这款小编就有入手的哦，因为的确是超级百搭的哦，太过简单的T恤，妞们又觉得太过平凡无感了，所以这次为大家精心挑选来这款 经典百搭，带有轻微弹性的棉料，品质超好，青春、可爱，洋气、减龄~上身轻松显瘦，非常的好穿。

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V领的设计让这件衣服看起来没有那么简单的哦，但是还是超级百搭的哦，推荐给大家的哦~纯白Tshirt，关键字是纯白，长短随自己喜欢，最好稍微宽松一些，Tshirt领口大小以刚刚露出锁骨为最佳~ 这款非常简洁的款式，非常舒适的棉料。百搭款，特显瘦 ~

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二：白衬衫



厚度适中，无内衬，无弹力，娃娃领合身版型，青春活力的娃娃领，彰显年轻时尚风度，领后三粒扣开襟，彰显品质，长袖袖长，彰显品质，贴心的照顾每一寸肌肤，袖部可调节暗带设计，袖长更随心，加上系带的设计，系成蝴蝶结，凸显甜美气质，简约基础的版型，很百搭哦。

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精致的小翻领，凸显干练帅气，复古的喇叭袖超chic超显气质。宽松的版型满满的慵懒风，时髦look随手拈来！全棉的面料，上身亲肤舒适，整体的造型完全不输欧美icon哦！白衬衫不是男生的专属产品，女生也能出彩， 拥有一件属于自己的衬衫，是孩童时的一个期许。

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三：条纹衫



经久不衰的条纹，简约高领，修饰脸型。直身长袖的版式，简单大方，穿着上没有任何的束缚感，随性又自在！既然前面两件都是单色，那么来一件条纹衫可以补充一些着装的丰富感， 在条纹单品的选择上，黑白色肯定作为优选。

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细条纹是接下来重要的流行元素，你怎么可以没有？长款上衣的设计，一秒就能穿出大长腿，加上大圆环的扣子的设计，给人感觉干练又时尚，瞬间就给充满亲和力的颜色，增加了不少个性的气息，而且还有提升腰线的跳过，整体宽松的剪裁更是藏肉利器。

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四：牛仔裤



新品破洞牛仔裤，超流行！！每条可能略有不同，这属于正常现象。不能接受的可以自己先在专柜挑选好满意的先行购买。喜欢破洞跟模特效果一样的话，可以自行剪开，裤子弹力很好，质量保证，黑色次洗建议加盐水浸泡10分钟再洗，牛仔裤好不好要看保养哈！喜欢的亲们赶紧下手哈！

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这款是目前收藏加购排前的的牛仔裤， 看来大家都很喜欢它， 相比正经的西装阔腿裤，牛仔阔腿裤更街头， 还带点复古不羁的调调。 这条牛仔裤裤脚拼色看上去洋气又chic， 九分的设计最新的穿法就是配皮靴，搭配起来还是超级好看的哦，所以想推荐给各位妹妹的哦~

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小编贴心的碎碎念：百搭的基本款小编还想推荐一个a字裙的哦，也是超级好看的有没有呀~因为小编我就是超级喜欢的，不管什么季节都可以搭配的哦~作为显腿长的存在，A字裙什么时候都是受欢迎的单品，上窄下宽的视觉偏差，把容易显胖的屁股和大腿先遮起来，真是一条心机小群，A字裙还有一种调皮青春感，就像一个爱搞怪的小女生，洋溢着青春活力，逛街约会的必备单品~

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