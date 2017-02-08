GQ及Gucci合作拍摄全新短片系列：“ 演出者(The Performers)”

由Primal Scream主唱Bobby Gillespie诠释，Gucci 创作总监亚力山卓·米开理（Alessandro Michele）所设计的Gucci男装。

《GQ》杂志“表演者”（The Performers）视频系列携手作曲家兼音乐家博比·吉莱斯皮，于摩洛哥丹吉尔进行首期展示。Primal Scream乐队主唱亲临摩洛哥，探索他对著名社会活动家兼作家让·热内的景仰之情。

在丹吉尔城中，阳光下斑驳褪色的建筑物之间，作曲家兼音乐家博比·吉莱斯皮讲述了他的灵感来源：在60年代曾居住在这个古老城市的活动家兼作家——让·热内。文中，博比·吉莱斯皮细述了让·热内的故事以及其社会影响力。

“我第一次接触让·热内的作品是在少年时期。他嗓音言谈仿佛触及到你的某根神经。你理解他所说的一切，完全深入其中，就像是幻觉一般。”

“热内，他的文字使他得以脱离牢狱之苦，这就好像是他的梦为他找到出路，而我完全能够体会。我们梦到了离开格拉斯哥的出路。”

“他幼时被抛弃，曾身陷囹圄转为窃贼，他曾应征入伍，开小差当逃兵后，又多次重新参军。他的生活经历相当丰富。他同情受压迫的民众，因此，他总是与社会势不两立。”

“通常来说，能够深入人心的歌曲是很最难写的。但是，那些歌曲往往却是最朴素，最现实的，也是最真实的。”

“热内，他让背叛成为了一种美德。从未想要被任何人或任何事所控制。他拥有强大的个人自由的信念。我认为那是一件非常美丽的事情。你无法摧毁人的精神。与人为善，与已为善。”

通常来说，能够深入人心的歌曲是很最难写的。但是，那些歌曲往往却是最朴素，最现实的，也是最真实的。

BOBBY GILLESPIE 曲家兼音乐家