你必须知道的11个2017年时尚趋势



1，Puffer Jackets 羽绒服

宽大蓬蓬感的棉衣，多种色彩的选择，保暖的同时不丢失您的时尚风采。



2，Fashion-Girl Hoodies 帽衫

连帽运动衫是本季必备单品，可以穿在您的外套里，搭配长裤或者您喜爱的牛仔裤。



3，Romantic Blouses 褶边衬衫

装饰或褶边点缀的衬衫，带我们回到维多利亚时代的风格，更显女人味儿，可以搭配一条牛仔裤或者长裤。



4，Vans Revival 滑板鞋

“板鞋”是平地式板式的鞋。因为是玩滑板的人常穿的鞋，所以也称为滑板鞋。不论是高帮还是低帮板鞋，这一季，时尚界都非常关注。



5，Corset Waists 束腰衣

束腰的身影即将变成了一种风尚。紧身束腹带出现在连衣裙和休闲服装上，它使得您的衣服更抢眼。



6，Wide-Leg Pants 阔腿裤

宽松的裤腿，腰间贴身的剪裁，是这一季阔腿裤的回潮。



7，Statement Earrings 大型耳环

项链在过去几年一直占主导地位，而2017年大型耳环将卷土重来。



8，Normcore 2.0

Normcore”其中的“norm” 取自 “normal”，“core” 取自 “hardcore” ，转换成中文，或许这种风格可以称之为“极致的普通”，它简单概括了那些不足为奇的穿搭色调，例如：驼色、赭石、太妃糖色…

而现在，它的2.0版本来了，高级的面料、完美的剪裁、有趣的比例，这才是真正的high fashion~



9，Mules 穆勒鞋

虽然一眼看上去与穆勒鞋很像，但乐福鞋今年不再风光。极简风格的穆勒鞋，从白天到夜晚，轻松陪伴您的休闲时光。



10，Bell Sleeves 贝尔袖

长且宽大的袖子，单独穿着或穿在毛衣和夹克里面，夸张的袖子为您增添女性魅力。



11，’80s Details 80年代风格回归

宽大的肩膀，金属首饰，尖头皮鞋，中性的色调，尽显职场女性风范。