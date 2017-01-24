连帽衫 从体育界成功走上巴黎T台

这里为您描述了舒适宽松的运动衫是如何从美国体育界成功走上巴黎T台。

背后的故事

连帽衫起源于中世纪的欧洲，当时的僧服是带帽子的束腰大衣，也是百姓抵御风雨的日常穿着。

现代连帽衫当然并不能归溯到如此久远之前，不过连帽衫也并不是新近的设计罢了。 美国运动服品牌Champion声称连帽衫（带拉绳和缝上的袖筒）是他们在二十世纪30年代所发明的。 后来连帽衫的设计进行了改进，适合运动员和工人在室外穿着。到了二十世纪70年代，连帽衫终于变成了普通人穿着的流行服装。

连帽衫变成了美国街头文化和嘻哈文化的服饰元素，涂鸦艺术家们发现在建筑物和火车上喷涂各种画作时，他们可以用帽子掩藏自己的身份。 70、80年代的各个城市到处都有涂鸦，结果连帽衫和犯罪有着紧密的联系。 正是在这个时期这款服饰开始名声败坏，而这个状况到现在也仍然存在。 因此，在70、80年代穿连帽衫的话，就是一个相当大胆的时尚选择。 随着时间的过去，坏坏的连帽衫形象却让连帽衫对公众的吸引力更强。

嘻哈文化逐渐成为主流，连帽衫也成为了时尚明星，整个二十世纪九十年代期间，连帽衫成为了许多时尚名牌的主要时尚元素。 而当时的连帽衫仍然和街头文化、体育运动或休闲活动紧密联系。 不过二十年后，奢华高端连帽衫开始踏上T台，这种情况就发生了改变。

2015年，超长袖子、宽松设计、醒目印花，都使得连帽衫成为了世人最喜欢的款式。 Kanye West推出Yeezy Season 1的时候，他所设计的法式时尚品牌Vetements在世界时尚界风生水起，以前和运动队和青少年离不开的服装款式现在已堂而皇之地登上了巴黎高端时尚周的T台，备受（几乎）每一个全球名流和Instagram网红的瞩目。