2017年已经翻开新的一页，时尚始终没有停下步伐，各家服装店铺也赶着在年前为我们置换一批新衣裳，钱包已经开始蠢蠢欲动，跃跃欲试，接着就会落得弹尽粮绝的下场……即便如此，也丝毫阻止不了我们买买买美美美的欲望哈哈哈！

但是过年到底该怎么穿，才能摇身一变让三姑六婆、邻里乡亲惊艳呢？最重要是要在老同学朋友面前长长面啊，就是这么点志气哼！但是太普通的穿衣方式容易落得俗套，所以小编琢磨着要给你们送上5款最精彩、最受潮人们喜爱的搭配方式哦~

叠搭是去年最in的搭配方式，小编预测今年它还会走俏。层次感强烈，保暖又时髦~大衣叠穿大衣，外套叠搭外套，夏装叠穿秋装，成为了大家不用向臃肿的羽绒服妥协的选择，让你在暖和的同时，瞬间觉得自己在秋天没宠幸够的衣服又获得了新生哈哈！

我们没有理由抛弃去年时髦的穿衣方式去另辟蹊径，因为稳中求新的穿搭方式才是最值得追求哒。所以在即将过年前，就来为你们盘点2016年5大流行穿衣法，取其精华去其糟粕，将最美的呈现给你们。绝对实力的新年气氛maker，来看它们为何持续流行，凭什么赢得民心吧！

【课程内容】

LOOK1： 大衣+运动板鞋

第一套要推荐给你们的就是大衣搭配板鞋，这个穿法已经流行了好几季啦！正儿八经的大衣已经不是高跟鞋和靴子的专宠，摇身一变和运动板鞋组成了最佳CP，这种大气场的高冷范儿中带点随性的小元素会让人新鲜感爆棚哦！

黑白色系，简洁利落的风格。运动鞋成为时尚宠儿，它既活力又清纯，拥有运动的舒适感，冬日混搭大衣一点都不突兀。这不，高能运动鞋没喊错，穿遍全年的搭配风格如休闲、街头、优雅……还有什么风格它驾驭不了的！

就连搭配今冬超火爆的皮草外套，也完全配得上皮草奢华高贵的质感，毫无违和感。这么百搭的它绝对是你过年必备气氛maker单品哦！

LOOK2：外套+大衣叠着穿

今季最Chic的叠穿方法就是大衣、外套打造的多层次穿搭，这种一举多得的穿搭方式大家在过年的时候要好好利用下哦。 大冬天时髦有型不冻人，不仅是款式，色彩也可以大胆玩起来。用色彩剥离层次，撞色、同色、明暗交界色、深浅不一色，这么多花样，完全可以玩转色彩，你只需要花点小心思就可以啦！

卡其色与牛仔浅蓝，这颜色搭配简直不要太美！一股清新的气息扑面而来，同时又不失高贵优雅的气质。下半身的薄荷绿半裙和蓝色手包，也为整体增添了完美的色彩契合度，让人一看赏心悦目。

长款呢大衣、针织帽、长靴或许是北方姑娘们过年穿搭的标配。但是你一定没想过在里面将秋季的小套装作为内搭，蓝色的套装和深灰色的呢大衣竟有一种意外的和谐感，整体穿起来真是太有质感啦！超有气场，完全可以镇住街上各种妖艳的路人啦哈哈！

LOOK3：吊带裙叠搭

2016年从春季火到冬季，流行了一整年。你们一定很难想象大冬天的穿着吊带裙在寒风中时尚时尚最时尚的样子，但街拍达人们却都积极尝试演绎这种穿衣方式，即使冷也无所畏惧！但这种搭配还是很怕搭出混乱的感觉哦，所以两件单品记得选其中一件用纯色为好！

在秋季最常穿搭的方式，无非就是吊带长裙搭配修身的打底衫。这样的条纹打底衫，搭配带点流苏和破洞小设计的吊带裙，非常显气质。冬季在室外的时候可以搭配长款的羽绒服或者呢大衣等等，在室内聚餐的时候，脱下外套就会惊艳全场啦！

上面一套是比较偏欧美风的穿法，喜欢穿韩风的萌妹子们可以选择毛衣加薄纱款吊带裙的搭配哦，非常甜美软萌呢！再扎一个有点随意凌乱的丸子头，化一个元气少女妆，绝对让男生们都对你目不转睛！

LOOK4：衬衫不会好好穿

一板一眼的纯棉衬衫已经OUT啦，现在已经没人穿咯。今年衬衫们的袖子真是玩尽了各种花样，像是花边的装饰、长飘带、荷叶边、超长袖子和灯笼袖等等，使得时尚博主都对它爱不释手。所以如今穿衬衫已经成为了主流，随便套一件衬衫就能出街，街拍也变得气势十足！

以前从来不觉得一件衬衫也能拥有如此大的魅力！超长袖的衬衫随意配搭一条直筒牛仔裤，手边再拿一个经典的黑色手包作为装饰，一套非常通勤又休闲的搭配就这样诞生啦~不用过多的装饰就能营造出清新脱俗感，非常适合喜欢简约欧美风的MM。

北方的MM们如果过年想选择超有个性的衬衫作为你的气氛maker，那么就可以在外面套一件宽松长款的风衣或者呢大衣，甚至是羽绒服or皮草都OK，谁让白色就是这么百搭，任性！不得不说当驼色烂大街的时候，这样一件烟粉色小清新再加上飘飘的大长袖真是太吸睛太美啦！

LOOK5：添彩头全靠这抹红

都说每个自信的女人都需要有一袭属于自己的大红衣，红色能给人无限的激情，给人力量感和奋斗的动力。想在素颜的情况下也拥有好气色，正红色绝对可以给你这样的魔力哦！虽然过年总是想要红红火火，但是红色其实是许多女生惧怕接触的颜色，因为实在有点难驾驭。

其实红色的配色的法则很简单，红色还是有它的百搭之处的。红+黑，最简单却也是最佳配色，黑色是最能把大红的热烈凸现出来的颜色，随意的红黑配都能搭出惊艳的傲娇。红黑配每个季节其实都能适用，但是在秋冬，特别是过年期间，最招摇最有氛围啦！

红色+牛仔蓝等暗色，这样的搭配同理于黑色，都能中和高调的红，给人正式感。但最好在单品上提亮，不要黑暗到底哦！与牛仔裤、牛仔背带裤叠穿也会带来意想不到的时髦惊喜。显得贵气且超有气场，穿上即能成为街头焦点！

当然也不乏个性低调时髦的GIRLS，可以选择红毛衣、半裙，或是一只抢眼的红色包包来为造型增色。红色毛衣搭配今年超流行的杠杠运动裤，再套上一件帅气十足的运动风黑色夹克，黑红的搭配竟也能如此帅气迷人！浅浅淡妆就能衬出好气色哦~

【课后问答】

好啦，今天关于气氛maker的新年装小课程到这里就结束啦！宝宝们如果对于这次课程中的新年穿搭有什么疑问，或者意见建议，都可以留言告诉小编哦，小编会耐心为你们解答哒！快来告诉小编，你们喜欢哪一套吧！

【关于美搭一千零一课】

爱美的小仙女们，美搭一千零一课是淘宝头条美搭频道特别为你定制的穿衣搭配课程。俗话说没有丑女人只有懒女人，小编却觉得没有丑女人只有不会穿的女人。通过穿搭课，可以系统的学到服饰搭配的小秘密，让你从不会搭星人华丽变身为时尚焦点。

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