穿成这样去相亲 得体又时尚！

【课前导读】

最近被爸妈催婚催的挺紧吧？是不是爹娘早已安排好了十几个“懂事、稳重、有车有房”的好小伙，只等你回家，挨个等你审查？可是相亲这种东西变数太大了！且不管家庭、性格、经济条件，光说外貌，就足以打散若干姻缘，要么你喜欢的嫌你不好看，要么他喜欢你你却嫌他品味差。茫茫人海，到底能不能通过相亲找到那个对的人？我们都不知道！但是有一点我们可以把握，那就是从一开始就美美的出场，让每个相亲对象都对你垂涎三尺，尽可能的减少“我喜欢他而他对我没意思”的概率，美姐相信总有一天你可以找到那个对的人，那个让你有“秋裤塞进袜子里”感觉的合适的人！

【课程内容】

那么相亲到底怎么穿才好？且听我详细分解！

★素雅得体为主，不要穿奇装异服

有些妹子喜欢标新立异，追求个性，常常身着一些所谓流行但却比较小众的服装，这没毛病！但是，要知道既然是相亲，那么很有可能你要面对的是将近30甚至超过30岁的“大龄青年”或者“大叔”级人物，而这些男人不论审美还是思想，都已经趋于成熟，或者你也可以说“平庸”。假使这时候你以一身森女风或是cosplay风等小众风格的着装亮相，很有可能会成为对方嘴里的“奇葩”，从而让你们的关系不了了之。

美姐建议相亲时穿的素雅一点，有女人味一点最好。素雅是相对“性感妩媚”而言，不用穿的太隆重，更不要穿的太性感，因为在相亲的场合这一切都会显得用力过猛。

你可以简单的穿一件纯色的毛衣，搭配一条紧腿的牛仔裤，看起来简约大方，既不过分休闲，也不会很夸张，清新利落，让人一眼就觉得你是个有品位，有内涵，不招摇的女孩子。

你也可以选择毛衣+短裙的组合，外面套上一件呢子大衣，甜美中透着优雅与成熟，这种清清淡淡的美最能俘获一个有内涵的男人的心了！

如果你想增添一些正式感，你也可以选择这种毛衣+衬衣的混搭穿法，灰色纯色毛衣外稍稍露出纯白衬衣的领子和袖口，干净雅致，很有底蕴。

相亲的场合最忌讳“着装暴露”的街头感，虽然这样穿的确帅气随性，很能彰显自己独立的个性，但男人们不这么想啊！身着一件垮塌又裸露的衣服的你，在他们眼里会迅速贬值，甚至会有某些“不纯洁”的想法。

★ 穿适合自己身材的衣服

每个人体型都不是完美的，高矮胖瘦，各有所长，也各有所短。这个时候穿衣服就要注意一下自己的体型啦，有的妹子属于梨型身材，可她偏偏喜欢穿很紧的裤子搭配很紧的上衣，让自己的身材缺陷暴露无遗，在相亲对象面前也会减分，相亲成功的可能性就有少了一大半！所以，妹子们相亲前一定多多研究一下自己的身材。

通常我们把体型大致分成梨形、苹果型、沙漏型和矩形。亚洲妹子大部分属于梨型身材。梨型身材上小下大，上半身纤瘦骨干，下半身比较肥胖敦实，尤其是臀部比较突出。这种身材的妹子最忌讳穿紧身上衣，而比较适合穿相对宽松的短款上衣，下半身最好不要穿紧腿裤，可以选择相对宽松的哈伦裤、男友风牛仔裤。

每年冬天最流行的穿法就是加绒短裙+打底裤+上衣，说实话这种穿法非常不适合梨型身材的妹子，因为打底裤实在太显腿粗了！打底裤配上短裙，很容易打造出穿虎皮裙的孙悟空之感，非常违和不说，还会让腿短一截。美姐在此告诫各位梨型身材的妹子，千万不要这么穿着去见你的相亲对象，否则很可能你的心血会白费！

★ 不要穿高跟鞋

相亲不穿高跟鞋，对两方都有利，为什么这么说？首先，相亲通常干什么？吃饭，逛街，看电影！这个时候你穿一双高跟鞋，走路袅袅婷婷，婀娜多姿，然后你的相亲对象却提议出去公园逛一逛……你那脆弱的脚啊……恐怕一圈下来你再也不想见他了！

其次，你无法确定对方的身高啊！倘若你踩一双高跟鞋，站起来比他高一头，恐怕两方都会有些尴尬。

最保险的穿法就是矮跟的短靴。短靴在今冬非常流行，而且也有不少的搭配方法，让你不用担心它把身材五五分。比如说美姐最喜欢的短靴+九分裤的搭配法，略微宽松的九分裤会让你的小腿显得更加纤细，也会让你整体看起来更高更修长，而短靴本来是比较挑小腿的，但因为有了九分裤的修饰，即使小腿不那么纤细修长，也不会被靴筒凸现出来，反而还会增加不少女人味，整体都很协调。

还有这种偏休闲的乐福鞋，穿起来很有国际范，穿起来也很好看。不过依然推荐搭配九分裤，这样才能更好地彰显乐福鞋的时尚感，同时也可以让自己双腿看起来又长又美。

★包包要得体，不要背帆布包

包包可以说是女人的第二面孔，它处于身体比较明显的部位，可以说影响着整体的气质和风格。很多女生包括美姐都很喜欢帆布包，尤其是那种大大的，垮垮的帆布包，简直是打造慵懒随性街头风的利器！

但是，敲黑板啦！如果去相亲，还是不要背这种有点不合身的帆布包，毕竟它太过随意，看起来也太过廉价，尤其是对于有着谜之审美的直男而言，这种包背起来简直跟麻袋没什么区别！

想要给对方留一个好印象，妹子最好还是精致起来，选择一款大气简约的真皮包包，不需要是什么名牌，也不需要多昂贵，只要小巧，大方，精致，素雅即可。

颜色最好选择暗色、纯色，大红大绿等太过鲜亮的颜色也不要，负责很容易给对方发廊小妹的庸俗感。

最后，包包里最好不要装的鼓鼓囊囊，化妆品带一些必要的可供随时补妆的即可，然后就是装一些手机、钱包等小物件，免得看起来窝囊臃肿，影响形象！

有一句话美姐非常喜欢：爱情从来都是锦上添花，而不是雪中送炭，只有我们成长为自己喜欢的样子，才能收获自己想要的那个他。当你变美了，聪明了，学识丰富了，独立了，你就会收获张爱玲式的爱情：于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了！

【课后问答】

好吧，今天什么相亲怎么穿小课程就到这里啦，咱们下一节课再见哈~~欢迎读者对美姐没提到位的问题给与补充或建议！么么哒~~

【关于美搭一千零一课】

爱美的小仙女们，美搭一千零一课是淘宝头条美搭频道特别为你定制的穿衣搭配课程。俗话说没有丑女人只有懒女人，小编却觉得没有丑女人只有不会穿的女人。通过穿搭课，可以系统的学到服饰搭配的小秘密，让你从不会搭星人华丽变身为时尚焦点哦！