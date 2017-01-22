保暖又超有型的5个冬季潮流单品

保暖又超有型的冬季潮流尖货，保证让朋友们都嫉妒到掀起暴风雪了……



Bag Bug大逆袭:

芬迪（Fendi)

芬迪（Fendi）相当受欢迎的Bag Bug挂饰，现在更是移居新地方耍时髦，蔓延到了滑雪衬垫手套，护目镜以及夹克之上。快购入一隻当做冬日保暖的玩趣好伙伴。



雪中送靴：

圣罗兰（Saint Laurent）

身在阳光普照的气候之中，但又向往着阿尔卑山的雪天造型？圣罗兰（Saint Laurent）的雪靴高帮板鞋与牛仔迷你裙和小麦色的长腿，穿出的是率性的加州酷帅风范。



针织巅峰：

Moncler Gamme Rouge

想要滑雪完的温暖有型出场，Moncler Gamme Rouge的羊毛与马海毛羊驼呢混纺开衫是首选单品。红色与白色的几何图形，也让你时髦过圣诞。



坡上的闪耀：

Rossignol

无论你在法国的滑雪胜地库尔舍韦勒（Courchevel）喝着热红酒，或是正在北海道的白雪山坡上，Rossignol的金属感羽绒背心与长裤，是机能兼具有型的最佳闪亮代表。



极地配色：

Adidas By Stella McCartney

冬天的必备保暖装备不能少了 Adidas by Stella McCartney的粗绞花针织套头帽与围巾。这围巾的T字扣设计让你在滑雪坡上不容易弄丢，同时更提早进入2017春夏的运动风潮前沿。