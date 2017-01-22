画龙点睛 6个点亮您装扮的单品搭配

对过去一年仍感到依依不舍？就让我们费心为你搜罗的这6款精美配饰燃放你的新年新魅力，当午夜钟声响起，神秘的未知魔法也可能悄悄地来到你身边……干杯！



冠”芒四射

Dolce & Gabbana

提到奢迷柔美和奇思妙想，杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）绝对名列榜首之一：从Domenico和Stefano的16秋冬T台汲取灵感，配上这款施华洛奇水晶镶嵌发箍，犹如优雅女星的摩登王冠，必能让你在新年派对艳压全场。 .



“领”尚精灵

Vivetta

就好像潜入唯美浪漫的童话世界，Vivetta的刺绣‘cardo’假领为你的派对造型更添奇幻与玩趣。搭配金银纱针织衫或高领连衣裙，以无穷童趣成就节日的风格新宠。



“圆”满迎新

Marni

忙着为家里增添节庆的氛围，也要记得好好打扮自己。Marni的圆盘造型拼色耳环，正是你实践时尚界最IN搭配法则——“More is more”的绝佳选择，搭配丝绒、人造皮草或绸缎，以高品位轻松成为派对场的瞩目焦点。



解放双手

Sonia Rykiel

热舞的同时是选择举着鸡尾酒还是美味点心？Sonia Rykiel的亮片皮带腰包让你鱼与熊掌兼得。把包包系在魅惑的西式裤装腰间，将本季最夯的两大潮流元素一举拿下。我们极力推荐Frame Denim的西装套装，采用独特的绿色丝绒材质，展现你迷人气度的同时，更显幽默真性情。



步步高升

Valentino

新年正是从头到脚大胆打造全新造型的最佳时机，华伦天奴（Valentino）的‘Astro Couture’玛丽珍高跟鞋以星际幻想风印花，与跨年烟火会巧妙呼应，而防水台设计助你“高”人一等的同时，更能放肆玩耍到午夜零点之后，正是值得永久珍爱的佳节派对鞋首选。



“袜”色迷情

N°21

千万别低估了袜子的魔力！清新的N°21水晶镶嵌袜＋魅惑的恨天高跟鞋，其浪漫无限的完美抗寒组合，更为派对装扮锦上添花。当然，鞋子穿好很重要，灰姑娘还是让别人做吧。