经典永存 5个经典基本款搭配

年终折扣季再度悄悄逼近，物超所值的商品琳琅满目，让人蠢蠢欲动借机一网打尽所有心仪商品。 在下手之前，劝你还是三思而后行，千万不要因为一时的失心疯，买到不必要的东西……想要精明投资，掌握下列五款不败经典单品准没错!



基本黑色长裤

一件剪裁出色的西裤是百搭排行榜中的常客，无论是办公室造型，还是中性酷帅装扮，皆能搭配自如，不受潮流任意摆布。选择烟管或短款喇叭廓形，更能突显个人特色。



万用手提包

只要选对一只实用＋时髦的大号皮革手提包，它能不受时尚趋势左右，长年持续为你装下手提电脑、慢跑鞋等生活杂物。



劲帅皮夹克

不管是身穿巴黎情怀的条纹单品，还是摇滚朋克的T恤，只要加上一件皮夹克总是能打造出放浪不羁的风格。今年我们特别推荐的是羊皮毛衬里夹克……不管如何，只要你是高端皮革＋经典款式的爱好者，在这里找到值得你宠爱一生的皮夹克，不再是难事。



雅致平底鞋

象征优雅与舒适——芭蕾舞平底鞋，深受奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）、碧姬·芭铎（Brigitte Bardo）等巨星爱戴。

该款鞋履搭配性极高，不论你是偏好裹踝带还是铆钉设计，随着季节的替换，款式五花八门，让人目不暇给。



暖意粗针织

到了冬天，自然是少不了一件超大款的吸睛毛衣。一旦找到一件符合心中理想的完美款式，可能还会让你迫不及待地迎接寒冬的来临！若是选购了美利诺羊毛或是羊绒材质的毛衣，存放时记得尽量保持平坦与干燥，直到下次严冬再次来袭时，靓丽出击不再是难事。