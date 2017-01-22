万年不败的5件经典时尚单品

新年迎来穿搭新展望，迎接2017年到来的时刻，跟我们一起细数史上最具时尚风格的女人们，找寻全新穿衣灵感。以下5件经典时尚单品保证万年不败，更能跟着新季潮流商品一同完美混搭出场！ ！



风衣风尚

时尚历程：

一件风衣让人联想到的是夜半幽会以及雨中拥吻的浪漫情怀。每一位好莱坞黄金年代的著名女主角们——玛琳·黛德丽（Marlene Dietrich）、奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）、以及英格丽·褒曼（Ingrid Bergman）等人都曾经身穿一件。

购物提示：

最炙手可热的风衣非博柏利（Burberry）莫属。他们已经红了超过一百年了，我们也更相信它们不会有退潮流的一天。



法式布雷顿

时尚历程：

布雷顿条纹由时尚教母香奈儿女士亲自发扬光大，现在可说是与巴黎风尚画上等号。这件百变万搭款曾被法国新浪潮女星珍·茜宝（Jean Seberg）穿出小男孩般的俏皮优雅，同时也由性感法国女星碧姬·芭铎（Brigitte Bardot)演绎出了性感野猫风范。

购物提示：

从传统海军蓝色与白色配色入门，但近年也有许多设计师推出了不同配色款，值得一试。



情定蓝牛仔

时尚历程：

丹宁可以堪称时尚界的最佳变色龙——任何年代都有着各式的丹宁造型。60年代看到法国新浪潮女星安娜·卡里娜（Anna Karina）身穿九分牛仔裤走跳；好莱坞女星法拉·福塞特（Farrah Fawcett）的70风情喇叭裤衬托出了她的一身性感；到了80年代，也没有比波姬·小丝（Brooke Shields）和她的宽松直筒Calvin Klein牛仔裤更经典。

购物提示：

对于大部分人来说，一条直筒深蓝色牛仔裤便是百搭的绝佳单品。你若想要尝试复古廓形，高腰款牛仔裤是条捷径。



白裤情结

时尚历程：

这颜色肯定会让许多人胆战心惊，即使再老练的穿搭达人也一样。但一条利落白长裤总是散发着优雅的迷人气质，所透出的时髦风范让它在黑色面前也不遑多让——看美国经典电影《龙凤斗智》中的费·唐纳薇（Faye Dunaway）就知道。如果你幸运遗传到优良基因，甚至白色短裤也能考虑一下！

购物提示：

选购质感面料是确保穿搭廓形利落的重点，尽可能的避免亮面或是半透明面料，像是羊毛混纺倒是不错的选择。



超大款衬衫

时尚历程：

作为中性时尚先驱，奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）在30年代穿上男士衬衫的叛逆创举，成为她往后的标志风格。到了现在，因为有着像法国女星阿努克·艾梅（Anouk Aimee）的大力穿搭，超大款白衬衫多半是随性又略带性感造型的首选。

购物提示：

当然，你真想要借穿你男友的衬衫也是可以，但选择大一号的女士衬衫款式更能凸显曲线。