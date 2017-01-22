2017春夏最前沿的5大趋势

春天时节还没真正到来，但这也正好是认真规划全新春夏衣橱的绝佳时机。现在就来看看2017春夏最前沿的5大趋势，让你在明媚春季来临之前，做好万全的时髦准备……



新图纹：

钟情格纹

连法国女星碧姬·芭铎（Brigitte Bardot）都曾身穿它结婚，看来格纹的时尚力是有目共睹的。这个春季最火红的图纹在T台上更是摩登升级了一番，也更为实穿——格纹能替你的办公室衣着增鲜，或在剪裁特殊的单品上展现出超前的时髦风范。

时尚风向标：Christopher Kane的大号格纹设计与丰富用色能让你的造型脱颖而出；Altuzarra的斜格纹设计也替铅笔裙增添了俏皮玩趣，更别忘了Marques’Almeida的露肩格纹罩衫，保证实穿好搭。



新色彩：

粉色狂想曲

这季只要粉色没有其他。桃红色可以说是2017春夏的头条色彩，但T台上更看见各式粉色系，从泡泡糖粉到腮红粉都没有缺席，每个人都有适合的颜色！赶快找到属于自己的粉色，好跟上这股潮流——我们知道你已经心动！

时尚风向标： 设计师Peter Pilotto推出了浪漫波西米亚风的粉色蓬裙，而Cédric Charlier则大胆的运用了抢眼的亮粉色时髦升级套装。另外，Max Mara的鲜红色外套保证穿上立即成为众人瞩目焦点。



新单品：

解构衬衫

在这充满变化革新的年代，时尚也没有怠慢——经典衬衫将在这一季翻新升级走向先锋：少了下摆褶边，袖长增大，以及各式蝴蝶结和扣环的缀饰。尽情的展现自我吧！

时尚风向标： Delpozo的柔美飘逸衬设计让你的新春衣橱能焕然一新；喜欢极繁华丽风格的看向Tome的多印花设计就对了；Victoria by Victoria Beckham更让经典白衬衫彻底的改头换面了一番。



新穿衣学：

华丽撞见简约

这季穿搭有一个简单的重点技巧：简约毛衣或利落夹克搭配华丽半身裙。不论想要替日常穿搭增添时髦风范，还是让晚宴服有着下城酷劲都再适合不过。

时尚风向标： Marc Jacobs的MTV标志套头衫以及塔夫绸搭配正好搭上火热的80回潮，但钟情经典风范的可能会更喜欢Osman的时髦皮革单品。也别错过Tome的糖果粉色毛衣以及超长半身裙，轻松一网打尽新季所有时髦趋势！



新配件：

两个（包）恰恰好

时尚界这一季对手提包达成了共识——手上两个不嫌多。正火的小号手提包让你必须处处斟酌出门该带什么，索性一次带两个出门，给你腾出更多收纳空间。

时尚风向标： 大家最爱的高端品牌——华伦天奴（Valentino）以及杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）的新春建议是：品牌的畅销经典斜挎包，混搭上更抢眼的小号手提包。