芬迪 Fendi：2017新年系列全新上市

年兽逃跑,FENDI魔法幻变出2017新年系列的奇趣世界。

彩虹铆钉为女士手袋和鞋履点上缤纷色彩,

扑闪催眠之眼的HYPNOTEYES为女士配饰增添一抹俏皮,

FENDI FACES于男士背包和小型皮具上睁着圆润双眸,生动萌趣。

女士系列:



MINI PEEKABOO

柔软火红色纳帕皮革手提包,通过硬隔板分隔出两个夹层。装饰粉色、红色和酒红色双色金字塔形有机玻璃铆钉。镀钯按扣和金属配件,镌刻FENDI标志。单提手和可调节可拆卸肩带,饰以铆钉。两个内袋。

意大利制造



BY THE WAY MINI

商品信息:

柔软火红色皮革迷你波士顿手提包,饰以圆锥形和金字塔形粉色、白色和酒红色双色有机玻璃彩虹铆钉。双提手饰以金属铆钉、吊坠和可拆卸肩带。顶部拉链,内里口袋。镀钯配件。

意大利制造



MINI PACKBACK

醋栗红色小牛皮背包,装饰金字塔形红色、粉色和白色有机玻璃彩虹铆钉。正面设有宽大的带拉链口袋,中心夹层以双头拉链封口。背面、提手以及可调节肩带采用科技网眼面料制成。镀钯配件。

意大利制造



WALLET ON CHAIN

火红色小牛皮链式皮夹,饰以多色圆锥形和金字塔形有机玻璃铆钉。镀钯配饰。内里为配备接裆隔层、平袋和6个卡片夹层的皮夹。可拆卸长链条肩带。适合斜挎在身上或当作手拿包。



BALLET FLATS

芭蕾平底鞋,选用柔软的火红色皮革精制而成。鞋头略呈方形,饰以粉色、红色和酒红色双色有机玻璃彩虹铆钉。皮革衬里和鞋底。



SANDALS

方形鞋头木底鞋,选用火红色皮革制作,对比饰边。装饰圆锥形和金字塔形多色有机玻璃彩虹铆钉。酒红色蜥蜴皮印花皮革包覆雕刻低跟。皮革鞋底。



SNEAKER

火红色科技织物运动鞋,轻微衬垫,饰以同色系蜥蜴皮印花皮革嵌片,鞋头红色麂皮装饰细节。超现代感设计风格,搭配多色有机玻璃彩虹铆钉。跑鞋式撞色橡胶鞋底。



FENDI MY WAY

不锈钢表壳。表环镌刻标志性的FENDI标志。黑色漆面表盘镶嵌3颗钻石。漆皮小牛皮表带,搭配不锈钢表扣。饰以可拆卸狐狸毛GLAMY。

石英机芯。瑞士制造。



HYPNOTEYES NECKLACE

镀金金属长链式项链。独具特色的HYPNOTEYES图案由两颗黑色宝石方块组成,珊瑚色装饰细节,金属网眼小流苏。弹簧扣设计,两种长度可调。



HYPNOTEYES SCARF

羊毛真丝柔和混纺围巾。宽围巾,独具特色的波纹图案,运用提花工艺,呈现红色和酒红色色调。装饰金属贴花和双色铆钉,组成风趣俏皮的FENDI FACES图案。手工精制黑色长流苏饰边。

意大利手工制作

男士系列:



BACKPACK

红色尼龙和皮革背包对比色拉链后袋,装饰以金属贴花拼砌的“无语”表情。 尼龙肩带,背面采用透明科技网眼布料。 双拉链开合和内袋。 镀钯饰面配饰。



ZIP AROUND WALLET

红色ELITE皮革皮夹,三侧配有拉链,从FENDI FACES中汲取设计灵感。金属饰钉和贴花,呈现“无语”表情造型。黑色皮革衬里,3个接裆隔层,8个卡片夹层,1个拉链口袋和平盖袋。



SNEAKER

柔软红色皮革系带运动鞋。鞋舌上镀钯金属FENDI FACES表情图标。同色系系带和缝线,对比白色橡胶鞋底。



BELT

小牛皮双面皮带,一面为红色,另一面为光滑黑色。 配以与皮带同色的珐琅金属搭扣,灵感源自FENDI FACES的“无语”表情。 两个与皮带同色的皮革扣环。 镀钯饰面链扣开合。 均码。 皮革可以从搭扣上拆下并且裁剪成所需的长度。



BUSINESS CARD HOLDER

火红色小牛皮3夹层卡片套。 配以镀钯饰面和黑色金属贴花,灵感源自“无语”表情。 纤薄小巧,便于携带。

