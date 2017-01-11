紧身连衣裤的简要历史

背后的故事

说起来并不高深，也不复杂，但要一整天都把衬衫或毛衣服服帖帖地掖好可并不容易。 多亏了法国空中飞人（秋千演员） Jules Léotard 在19 世纪中叶发明了紧身连衣裤。 最初的紧身连衣裤叫做 maillot（紧身衣）, 在20世纪初，从芭蕾舞演员到杂技演员、舞者、演员等，所有从事舞台表演的女演员都有一身紧身连衣裤。

从舞台服装到妇女的日常穿着，并没有花太多的时间。 只是需要一些改造（社会需要一些时间才能接受妇女随心所欲打扮自己）。

在上世纪50年代，美国设计师 Claire McCardel 采用了紧身连衣裤的设计，摒弃了裤腿，并且设计了可扣合的裆部——最终，打造出了紧身衣，她命名其为紧身衬衫（bodyshirt）。 她的设计不仅对现代的泳装产生了影响，还成了流行几十年的招贴画女郎的必备服装，同时，还是倍受争议的《花花公子》的兔女郎的标志。

多年来, 该服装几经沉浮，命运跌宕。 如果说50年代与60年代早期是紧身衣的黄金期的话，那么，70年代就是其低谷了。 随之而来的就是80年代了。

有氧操、《闪电舞》的最后一幕以及 Olivia Newton-John 的音乐录影带相继进入人们的视野，在1985年将紧身衣推向了成功的巅峰。 正是在这一年, 高级设计师顺应了这股潮流，并将其推向了大众市场。 Donna Karan 推出了以“七个小品”为基础的系列设计，兼具优美、灵活与可替换穿着三大优势。 这七件服装中最为根本的当然就是紧身衣。

自那时以来，紧身衣就成为了必不可少的配备。 现在，30 多年后，紧身衣将再一次乘势而上。 而这回，靠的不是巴黎空中飞人、招贴画或80年代的歌舞片。 这回靠的是 Kardashian家族。

从 Kim 到 Kylie，她们摒弃T恤，转而将紧身衣与牛仔裤或裙子搭配，形成了她们独树一帜的风格。 我们跟她们的想法是一致的——掖衣服就该这样！ 为了庆祝这一盛事，我们精心挑选了现在最好的紧身衣。 尽情挑选吧。