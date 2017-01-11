Devon Windsor 畅谈人生、饮食以及肚皮舞

新星 Devon Windsor 在本周的“超模私房话”（Top Model Secrets）中畅谈人生、饮食以及肚皮舞。

深受时尚杂志与商业品牌的青睐，Devon Windsor 是模特圈一颗冉冉升起的新星。 她出生在圣路易斯， 在高中时开始担任模特工作，但直到毕业才成为一名全职模特。 2013 年她被 Prada 挑中，参加该品牌14年的春季秀，这是她在职业生涯中的第一次突破——她在这场秀中把头发染成了铂金色，从此之后，这便成了她的标志性外形。

同时，她还是 H&M 的宠儿（今年春季，她在 H&M 的一次大型活动中挑起大梁，参与了 H&M 工作室在巴黎的16年秋/冬秀），所以，能听她分享自己的私房话实在是令人激动不已。 有些是我们早已熟知的，比如说，她可是个大吃货。 了解关于 Devon Windsor 的更多内容，请阅读本文。

你最喜欢的摄影师是谁？

“Mario Testino。 虽然没跟他合作过，但这是我一直以来的一个梦想。 他既能拍出性感的照片，也能抓住女人内在的力量，我很欣赏他的时尚美学。 他的作品堪称经典。”

最让我难忘的拍摄经历是……

“我第二次参加维秘时尚内衣秀的时候。 那是我第一次可以带翅膀上台，为此，我可足足准备了五个月！ 那场秀走下来真让人永生难忘！”

我的偶像是 Cindy Crawford。 她既坚强又美丽，同时，还是位出色的模特。

Devon Windsor

拍摄时最能让我进入状态的音乐是……

“Rihanna 的音乐。 我喜欢的音乐。 她的音乐欢快、有趣，又性感。”

排解压力的新奇方式……

“那一定就是做饭了。 我还喜欢烘焙。 我才搬到纽约，终于有个像样的厨房可以做饭了。 我在做饭的时候很放松，做饭能让我平静下来。”

我的偶像是……

“Cindy Crawford。 她既坚强又美丽，同时，还是位出色的模特。 她那一代模特是我很向往的。”

我的美容秘诀是……

“多睡觉！ 我每晚至少睡8小时。 如果第二天要工作的话，尤其如此。 （睡眠）能避免黑眼圈并消除浮肿。”

我的锻炼方式是……

“混合普拉提与自重训练，一周做几次！”

如果要快速做个发型出来的话，我会……

“我会把头发扎高。”

我排解压力的诀窍是……

“吃好吃的。”

我不为人知的才能是……

“腹滚翻。”

我的味道像……

“Chanel 香水或 Le Labo Rose 31。”

意大利面和寿司融为一体，叫人怎能不爱！？

Devon Windsor

不工作的时候，我最喜欢穿……

“牛仔裤和皮夹克，搭配运动鞋。”

现在最让我着迷的是……

”金属镶嵌腰带。“

别人给我最好的美容诀窍是……

“千万不能在脸上涂抹太多古铜粉。”

我最喜欢的酒店是……

“伦敦的Edition酒店。”

我最喜欢的餐厅是……

“纽约的 Catch Roof餐厅。 意大利面和寿司融为一体，叫人怎能不爱！？”

早饭我一般都吃……

“鸡蛋加吐司和培根！”

搭远程航班我一般会带……

“眼罩和润唇膏。”

闲暇时我会……

“锻炼身体、做饭、购物！”

别人给我最好的建议是……

“别在现场抱怨。 你去那儿是工作的，拿出自己最好的一面来。”

出门在外时……

“当我去别的城市时，我喜欢买包。”

当模特让我懂得……

”总会有人不喜欢你，或者黑你。 不用理睬喜欢黑你的人，做好自己就行。

不做模特以后，我想……

“组建家庭，创立我自己的泳衣或包包品牌。”

我最喜欢的电视节目是……

“（美食频道 Food Network 的） Chopped Junior and Bones。”

我的人生目标是……

“享受生命。 我不想做让自己不开心的事情。 人生苦短。 对了，我还想环游世界。”

DEVON WINDSOR

年龄： 22 岁

城市： 纽约

经纪公司： IMG模特公司。

成名经历： 在一家圣路易斯 当地的杂志被发现

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