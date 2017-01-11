俄罗斯美女 Sasha Mikhalkova 的H&M时尚风情

Sasha Mikhalkova是传奇导演Nikita Mikhalkov的孙女，可谓是俄罗斯电影界的皇族贵胄。 虽然家传渊源，她却选择了另一条道路：为Miroslava Duma的网络杂志《Buro 24/7》写稿，同时尝试成为画家。 但是引起我们关注和兴趣的，却是Sasha Mikhalkova的时尚偶像定位。 休闲混搭男装和活泼女孩元素（我们非常喜欢她搭配这件夹棉Kenzo x H&M裙子的方式！），我们期待她能很快在国际街拍界引起轰动。

我们请Sasha搭配她最喜爱的H&M时装，Adam Katz Sinding飞往莫斯科捕捉其最美的H&M风采。

谁是您最喜爱的设计师？

“Gosha Rubchinskiy”。

谁是你的时尚偶像？

“电影《毕业生》中的Dustin Hoffman”。

您的标志性风格？

“Vintage Levi’s 的男装，从我的爸爸或者朋友们那里偷来穿。”

您最喜爱的食物？

“面包。”

你的日常搭配是什么样子的？

“工装衬衣和裤子。 我喜欢画油画，这让我感到非常舒适自在。”

时尚为什么重要？

“时尚是个游戏，能让我玩耍。 人总是喜欢玩耍游戏。”

如果能回到过去，你愿意生活在哪个时尚年代？

“二十世纪三十年代的日本。”

你永不离身的单品是什么？

“普通的铅笔。”

当你还是小孩的时候，长大后你想成为什么？

“我想成为一只哈士奇。”

您不应该但却非常喜欢的是？

“廉价香槟。”

那你想和谁见面呢？

“Georgiy Ivanov （著名的俄罗斯作家和诗人）”。

你现在需要什么？

“日光，宁静的生活。 我根本没有时间享受生活。”

你最近的一次美丽发现是什么？

“香皂就是你所需要的一切。”