法国博主LEELOO的时尚造型

喇叭袖、拉链以及夸张的耳环——这些就是能把每日时尚创造出新意的方式。

巴黎人Leeloo决定将其所有时间贡献给她的博客“Le Dressing de Leeloo”才一年。“辞去我之前的工作是我一生中做出的最好的选择！”她既是一个从事自由职业的造型师，也是一个艺术总。她若有所思的说道，“这个秋天充满了趣事和创意项目。”其中，最令她兴奋不已的一个项目（如她开玩笑着所说的那样），那便是一个宝宝——是的，很快她的Instagram上就会有很多时尚辣妈的照片了。

本月初的巴黎时装周期间，Leeloo 搭配了她目前最爱的H&M时装造型。

您的标志性风格？

“我并没有一个特定的标志性风格，但是，我喜欢将我的服装和很大的漂亮创意的珠宝进行搭配（比如来自Shourouk这个时尚品牌的珠宝……），但也喜欢将其和好的包包及漂亮的鞋子进行搭配。”

谁是你的时尚偶像？

“对我而言，绝对时尚偶像要数来自Man Repeller的Leandra Medine。 她有着创意十足的风格——她创造属于自己的时尚，我喜欢像她一样的个性。”

全世界你最喜欢的地方是哪里？

“我的家在Charentes-Maritime，位于法国的乡村：那是一个祥和安宁的人间天堂。”

您最喜爱的食物？

“我虽然是一个越南人，但是却是亚洲汤的狂热粉丝（特别是由我妈妈做的汤，是最好的！）越南米粉就是其中一种，配上由牛肉和鸡肉制成的美味肉汤，如果可以的话，我很想每天都能品尝到一些！”

你在高中时是什么样子的呢？

“这是一个致命的问题！ 高中时我并不真正懂得什么是时尚，相反，我是一个滑板女孩，穿一条松松垮垮的裤子，脚踏滑板鞋，乱蓬蓬的头发。 那时，我确实不把时尚当回事！”

你的日常搭配是什么样子的？

“我最爱穿套装，俨然就是一副男孩子形象。 一件白色的T恤衫，一件裁剪很好的小西装配上裤子，再搭配上一双运动鞋。 所有这些剪裁都很好，面料也很漂亮！”

时尚为什么重要？

“时尚很重要，因为它能使我们感受到美好，变得漂亮，并且能使我们感到舒适。 对我而言，时尚就是游戏，乐趣多多！”

如果能回到过去，你愿意生活在哪个时尚年代？

“如果能回到过去，我希望能回到二十世纪五十年代，因为那时的人非常时尚优雅。 曾经有那么一种姿态和礼仪，可惜，现在它已不复存在”

您不应该但却非常喜欢的时尚品是？

“奢侈的包包。 因为我收入很好，所以我一年购买两次，并珍藏在家里。 我现在是Gucci的粉丝，我甚至可以为了他们新系列去死！”

你现在需要什么？

“这个饭店有一款巴西莓点心，叫做’季节’，我因此爱上了吃早餐! 但我必须说明,我通常喜欢吃……”