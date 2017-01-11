Shini Park 演绎 Kenzo x H&M

活力色彩、奢华面料、飘逸印花。 Park & Cube的摄影师和创建人将这个兼容并蓄 的时装系列带到了纽约街头。

“提到色彩、活力和生命，没有比纽约更好的地方了。 这个城市有着独特的能量、能激发创造力和个性，毫无疑问是Kenzo x H&M系列首发的最好平台。”

Shini Park是来自伦敦的摄影师和作家，拥有一家时尚网站Park & Cube。此次他来到纽约，参加Kenzo x H&M首发盛会。 在晚会开始之前几个小时，Shini 和摄影师Emma Svensson相会于曼哈顿的SoHo社区，拍摄了一套时装图集，她穿着自己最喜爱的H&M x Kenzo合作系列服装，在镜头前尽显个人风采。

“无论是在镜头前还是在屏幕上，服装的色彩都非常活力迸发，版式精美繁复。 颜色和印花非常适合日常穿着，尤其是您平常所穿的基本款更是如此，”Shini谈到自己第一次见到该系列时的感受。

您怎样看待这个系列?

“Kenzo x H&M 系列充满了活力和乐趣，是每年的这个时候所最需要的精彩：夏装已打包收起，我们开始迈向冬季。 这个系列中的每一款服装都是Carol Lim 和Humberto Loen对Kenzo传统风格的演绎，是对珍藏古董服装的挖掘，也是对虎头运动衫之类的现代经典款式的致敬（对于内向害羞的人而言非常适合）。 该系列代表了Kenzo的核心DNA:个性的爆发、对世界的好奇，对我而言最重要的是，幽默！”

您最喜欢的是哪一件？

“迷你丝带连衣裙最美，其次是男装系列中的绿色曲奇怪物毛衣。 丝带连衣裙看起来非常飘逸，却能突显身材。我很喜欢这一点。 色彩不是太刺眼，对于那些喜欢Kenzo欢快情调、却不喜欢其明亮色彩的人而言非常理想。 毛衣非常温馨暖和——就好似一杯热巧克力一样，让人欲罢不能。 尽管如此，还是要尝试一下男装系列，我看中了一个超大款、可双面穿的飞行员夹克…… ”

您是如何搭配的？

“我将丝带连衣裙搭配了一款黑色老虎印花开襟毛衣，为自己添加一抹额外的色彩，当天气变冷时，可以将开襟毛衣换成更厚的毛衣，再穿一件外套。 如果您像我一样，也会考虑将裙子搭配黑色喇叭牛仔裤，以及高跟鞋，让裙子看起来更飘逸。 毛茸茸的绿色毛衣可以搭配任何服装——比如蓝色男友牛仔裤或迷你短裙。 别被广告中的搭配方式吓到，这些服装本身就很漂亮。”