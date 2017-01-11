Alexandra Fedorova 拥抱寒冷的秘诀

Alexandra “Sasha” Fedorova是莫斯科时装和音乐界的一处时尚风景。 她经常出现在时尚盛会上担当现场DJ，玩转自己的两个兴趣。 她属于经典风格——精美的外套、乐福鞋、牛仔裤——不过总有点额外的神采。 我们邀请Sasha Fedorova将自己最喜爱的H&M时装进行挑款搭配——包括层搭Kenzo x H&M系列时装，让我们疯狂喜爱——无论是印花还是红发。

您的标志性风格？

“我的红发是关键——深蓝牛仔和超大款羊毛外套。”

如果能回到过去，你愿意生活在哪个时尚年代？

“70年代的美国或者——19世纪末的——英国！”

如果您必须急匆匆离开公寓，您会拿什么？

“手机、书籍和猫。”

时尚为什么重要？

“时尚是一种文化，对每一个人都是如此。”

你永不离身的单品是什么？

“Escentric Molecules中的Molecule 02。 这是一款完美的香水；从上市后我就一直在用它，对我来说就好似毒品一样。”

当你还是小孩的时候，长大后你想成为什么？

“冰淇淋厨师”

您不应该但却非常喜欢的时尚品是？

“鞋子。 各款鞋子已占据了我所有的衣橱空间。”

那你想和谁见面呢？

“Jared Leto，穿着Gucci服装，在约塞米蒂国家公园。”

全世界你最喜欢的地方是哪里？

“我总是在不断地旅游…… 岛屿、比利时、布达佩斯…… 我是个水瓶座，只选一个地方对我来说有点困难！”

您最喜爱的食物？

“意面。”

你现在需要什么？

“去一趟纽约。”

你最近的一次美丽发现是什么？

“Santa Maria Novella的Mimosa护肤乳。”