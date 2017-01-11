背后的故事

无论是单排扣、双排扣，木扣、塑料扣或金扣子，花呢、羊毛或天鹅绒，有开叉或无开叉——学院风夹克一直是男装和女装的关键款式，颇具偶像气质。 对于全世界各地许多的青少年而言，学院风夹克是他们第一次接触正装，因为这种款式的夹克往往是校服，让他们看起来非常儒雅。

学院风夹克可追溯到1825年英国剑桥大学的一个赛艇俱乐部。 为了标识自己属于这个俱乐部，成员们都穿着火红色法兰绒夹克——正因为其颜色——这种款式被称为blazer（火红色）。 很明显，这个名称流传了下来。 即使学院风夹克起源于英国，但是让这款服装世界闻名的却是美国人。 这款服装的宗旨是标识归属和成员身份，是各个常青藤大学、体育社团以及神秘组织的关键服装。

虽然起始于学院制服，但是学院风夹克却一直属于时尚品，引领时尚潮流。 例如，二十世纪60年代，学院风夹克在英国摩登派次文化人群中非常流行，从当时摇滚偶像团体The Who、滚石乐队、The Kinks以及甲壳虫乐队的启发——这些摇滚明星们经常穿着颜色鲜亮或条纹翻领夹克。 如果您记不得60年代，那么Austin Powers在二十九十年代末的电影大片中穿着相似款（有点夸张！）服装亮相。

一开始，学院风夹克是男装，但是现在却成为了关键女装，二十世纪开初，当女性进入男性主宰的职场时，她们就穿的是学院风夹克，这对于她们而言就是职场正装。

最终学院风夹克变得如此流行，其预备学校和神秘组织的含义消退了。 现在已变成了日常着装，让您的造型更时尚漂亮，2016和2017年的T台上学院风夹克再次闪耀亮彩。 内搭吊带裙，学院风夹克会让您更安全；搭配牛仔裤，衬衫塞到裤子里，则会打造出职场的商务休闲造型；或者如果您想去剑桥的赛艇俱乐部的话，则穿一件火红色夹克。