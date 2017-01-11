莫斯科缪斯女神MUSIA

认识一下这位喜欢运动鞋和喝粥的时尚偶像，虽然她本人并不愿意被人这样称呼。

Musia Totibadze是身着任何服装——都会看起来非常舒适自在——都会忠实自我的女孩之一。 无论是穿着高定礼服，还是穿着运动鞋和羽绒服，Musia Totibadze都会神采飞扬。 而‘时尚偶像’这个标签似乎也让她不自在。

“‘时尚偶像’是一个奇怪的概念，同样奇怪的是另一个词语-it女孩。 我认为服装本身并不构成人性，无论当前所谓的‘It’元素是指什么。 人格、正确对待自我和他人，一言一行——是的，这些都属于人性，但是服装不是。”

演员、歌手、偶尔从事模特工作，Musia Totibadze取得了国际时尚品牌的关注——注定会在莫斯科时尚界风生水起、搅动风云。 点击观看幻灯片，了解她是如何挑款搭配H&M服装的。

谁是您最喜爱的设计师？

“服装本身很重要，但是设计师不重要。 如果我喜欢某款服装，我就会穿这款服装，而不论设计师是谁。”

您的标志性风格？

“我从来没有想过这个问题。 坦率地讲，我觉得自己并没有所谓标志性风格。”

全世界您最喜欢的地方是哪里？

“只要有家人或朋友们在，任何地方都会是我最喜欢的地方。”

您最喜爱的食物？

“GITIS（俄罗斯喜剧艺术学院）餐厅的粥。 这里的粥是免费的。”

如果您必须急匆匆离开公寓，您会拿什么？

“梳子和保温瓶。”

你的日常搭配是什么样子的？

“如果您生活在莫斯科，您的‘日常着装’不会是根据时尚而做的选择，而是根据天气预报而做的选择。”

时尚为什么重要？

“时尚是一个巨大的产业。 即使您不喜欢时尚——我们这个时代销售服装和化妆品会让您成为世界上最富有的百人之一，在这样的情况下否认时尚的重要性显然是愚蠢的。”

如果能回到过去，你愿意生活在哪个时尚年代？

“至少是一个牛仔服装已发明的时代。 牛仔裤太舒服了，绝对不能放弃！”

你永不离身的单品是什么？

“运动鞋。 如果运动鞋也属时尚的话。”

当您还是小孩的时候，长大后想成为什么？

“芭蕾舞星。”

您不应该但却非常喜欢的时尚品是？

“网眼丝袜、红色皮靴和豹纹外套。 开玩笑！”

您现在需要什么？

“现在是早上2:30。 我需要睡眠。”

你最近的一次美丽发现是什么？

“现在还是有可能不考虑所谓美容新发现的，这本身就是一个令人愉悦的发现。”