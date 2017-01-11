如果鞋子细致考究，就能让步伐轻盈灵动。

背后的故事

有些场合，穿高跟鞋显得太正式，而穿运动鞋却又显得太随便，于是，平底鞋就应运而生了。 至少，我们都愿意这么相信。 芭蕾平底鞋始终是一种便捷、舒适且时髦的款式，芭蕾平底鞋是法式风格的化身——Coco Chanel于20世纪20年代推出这种风格，并通过Jane Birkin、Audrey Hepburn和Brigitte Bardot等杰出女性的塑造，成为了永恒。

平底鞋的成功很大程度上得归功于Brigitte Bardot；1956年，她要求法国鞋业品牌Repetto制作一双如同芭蕾舞鞋般轻盈灵活、但更耐穿的鞋款。 收到这位世界上最美丽的女人的订单，Repetto便立刻行动了起来。

（芭蕾舞演员所穿着的）真正的芭蕾舞鞋倒也不是什么新鲜物品。 但在20世纪50年代以前，在练功房以外的地方穿这种鞋，就好比在运动场外穿钉鞋一样奇怪。 于是，Brigitte Bardot决定把这种鞋改造成适合街头穿着的样式，在电影《上帝创造女人》（1956）中，脚踩红色漆皮平底鞋，搭配红裤与布雷顿上衣的她，将这一鞋款展现得淋漓尽致。 芭蕾平底鞋瞬间成为经典。

《上帝创造女人》首映60年来，无论T台流行趋势或风尚如何改变，该鞋款已俨然成永恒的时尚必备品。 其背后的道理再简单不过了，因为这就是最舒服的鞋！