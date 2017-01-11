从难民到超模 Alek Wek

“我不会只是昙花一现，时尚对我而言绝不是短期活动。 时尚绝对是长期事业。”

在90年代中期决定从事模特业时，Alek Wek就打定了主意，她对未来拥有着清晰的愿景。 她是一名拥有非凡意志力与感染力的女性，一旦拥有平台，她便能当仁不让地绽放异彩。 今天，她为数个不同的组织工作，并且还是H&M基金的大使。

“对我而言，从事模特行业并不是为了名利，而是为了利用这个平台的高曝光率来引起世人对重要问题的关注。 1996年，我对经纪人说，‘请您帮我来引起世人对重大问题的关注。 我逃离了，我的家人也成功逃离了——但是还有那么多的人仍然被困在南苏丹’世人必须了解真相。”

她自己就曾是一名难民，她知道离乡背井、远赴他乡去寻求庇护的苦楚。 Alek Wek于1977年出生在南苏丹，1983年内战爆发之后不久，她就和自己的家人一起逃离了家乡。 14岁的时候，他们成功逃到了英国这个安全的地方；五年之后，她在伦敦的水晶宫公园（Crystal Palace Park）被模特星探发现。

对我而言，从事模特行业并不是为了名利，而是为了利用这个平台的高曝光率来引起世人对重要问题的关注。

ALEK WEK

“我成长的时候并不知道世界上居然存在模特业。 在我被星探发现的时候，我离开南苏丹才五年，刚刚适应伦敦的生活、新文化和新语言。 星探拿到了我的家庭电话，给我拨打电话，坚持认为我应该从事模特业。”

在Alek Wek的事业起步的时候，时尚业的状态和现在大大不同。 当时有一群模特是每一个设计师和每一个品牌的首选代言人，比如Cindy、Naomi、Linda、Claudia和Christy。 要打入这一超模群体、成为品牌和设计师的首选，则必须要有一些额外的、特殊的、新颖的气质。 而Alek Aek——身为黑人模特， 她那魅力十足的丁卡人五官，明显不同于当时传统的女性理想。

“时尚从世界各地汲取灵感，因此很自然地时尚会凸显所有文化和人种。 我一直所受的教导是美丽并不在于你所穿的服装或化妆品；服装或化妆品只是提升一个女性天然美感的元素。 美丽来自于内心。 我记得Steven Meisel说‘Alek，把假发取下来。 您喜欢哪类音乐？ 我只想成为你，”她说并继续道，“步行数千英里寻求安全的经历之后我发现：这就是了。 这是我的机遇，而时尚代表了各种不同的女性美。”

模特、作家和活动家Alek Wek是H&M Conscious Foundation的大使。“徒步数千英里寻求安全生活的经历之后我发现：这就是了。 这是我的机遇，而时尚代表了各种不同的女性美，”她谈论自己的事业时说。

在MODELS.com上阅读到有关Alek Wek资讯的时候，我们发现她被誉为彻底改革了时尚业，改变了美的标准。 这发生在二十年前；到了现在，她说自己只是适度承担模特工作。 她的大部分时间都在从事社会活动、慈善事业，努力将世界变成一个更好的地方。

在您所从事的所有事业中，您最钟爱哪一个？

“我一直宣扬教育、尤其是女孩教育的重要性。 教育了女孩，你就教育了一个家庭、一个社区、一个社会。 我的父亲告诉我：任何东西都会丢失，但是知识丢不了。”

本次假日季，H&M基金与H&M打造了 回馈式礼品卡（The Gift Card That Gives Back） ，为联合国难民署（UNHCR）筹措资金。 每卖出一张卡，就会向该组织的“教育第一”计划（”Education First” initiative）捐献一定的款项，为被迫背井离乡的孩子们提供教学用品。 Alek Wek全身心地投入到了这项事业之中。

我们很多人都想做出改变，给世界带来积极的影响。 一个普通人能做出怎样的贡献？

“给自己教育！ 上网看看，你可能就会发现适合自己并能激发好奇心的东西。”

该采访于2016年2月在《H&M》杂志首次刊发。

ALEK WEK

ALEK WEK

年龄： 39

生活的地方： 纽约布鲁克林

职业： 模特、作家、活动家。 自2014年起，她便成为了H&M基金的大使

美容秘诀： 睡眠、喝果汁、摄入富含铁质的食品

保持体型的方法： 大量瑜伽、和狗狗一起做有氧运动

INSTAGRAM: @msalekwek

H&M基金会

H&M基金会是一个全球性的非赢利组织，由H&M的创建者与主要所有者Stefan Persson家族私人资助。 其使命是资助个人、社群与富有创新性的想法，造福社会并改进生活状况。