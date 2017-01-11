波兰模特JAC JAGACIAK

这位波兰藉模特不仅台风出众，其五观更是具有雕塑般的气质，令其跻身行业内收入最高的模特之列。 但她不仅是精灵一样的女孩而已。

13岁正是当其他孩子还在拿着棍棒打闹、看着动画片的年纪，而Monika “Jac” Jagaciak就已经与Daria Werbowy一起出席Hermès的活动，与其合作的则是传奇摄影师Peter Lindbergh。 这位现年22岁的波兰藉模特很早便实现了职业生涯的突破，但尽管如此，在其漫长且成功的模特道路上，她却始终脚踏实地。 迄今为止，她已经出席过无数的活动，参加过150场T台秀，并且成为了逾20份杂志的封面人物。

除了娇好的容颜、迷人的个性以外，其气场强大的T台风范也是其标志之一。 这一点应该是得益于她的父母：她的母亲是一位体育老师，父亲是一位跳高与短跑教练，而姐姐则是一位跳远和三级跳远的奥运选手。

前不久，这位魅力十足的女性来到了H&M的摄影工作室。 她跟我们分享了自己当超模的秘密。 向下翻阅，了解更多关于Jac Jagaciak的详细内容。

我最喜爱的摄影师是……

“我能说两个吗？ Peter Lindbergh和Paolo Roversi。”

在我的事业中，我最自豪的是……

“我和一些客户之间保持着长久的关系。”

我最难忘的一次摄影或者秀是……

“15岁时所参加的第一场Calvin Klein的秀，那是一段令人非常难忘的经历。”

让我在拍摄中能迅速进入状态的歌曲/艺术家是……

“我非常喜欢上世纪80年代晚期到90年代早期的音乐，但拍照时，我最喜欢的还是The Cure。”

排解压力的新奇方式……

“就是生活中的一切。 我觉得对我来说在有创意的人周围，跟他们进行深入交流，就能排解压力。”

我的偶像是……

“我想我并没有什么偶像。 我是Christy Turlington的粉丝——并不是因为她在事业上的成功，而是因为她是一个很好的榜样，并且非常懂得回报社会。”

我的美容秘诀是……

“睡眠充足、生活充实、多运动。”

我得到过最好的美容秘诀就是在冰箱里备着芦荟叶，替代各种面膜。

Jac Jagaciak

我的锻炼方式是……

“有时候我得费劲说服自己去健身房或出去跑步——一开始总让人提不起精神——但最终的效果却是令人满意的。”

要快速打造发型，我……

“……希望我什么发型都会弄！ 不工作的时候，即便是稍稍凌乱的发型我也是能接受的。”

我排解压力的诀窍是……

“在床上躺着（最好是跟爱人在一起），看20到30分钟不用动脑子的节目或脱口秀。 如果压力太大的话，我会骑车去北部地区远足。”

我不为人知的才能是……

“我的朋友们都说我会带来幸运……”

我的味道像……

“Chanel Allure香水。”

不工作的时候，我最喜欢穿……

“牛仔裤，还有我男朋友的运动衫。”

现在，我着迷于……

“厨艺、以及烹制新菜肴。”

我得到过的最好的美容秘诀是……

“在冰箱里备着芦荟叶，替代各种面膜。”

我最喜欢的酒店是……

“巴黎的La Reserve酒店。”

我最喜欢的餐厅是……

“柏林的VAU餐厅。”

早餐我通常……

“鸡蛋！”

乘长途航班时，我都会带……

“一大瓶水。”

有空闲时间时，我……

“……喜欢去电影院看一部好电影。”

我得到过的最好的建议是……

“做我自己。”

出国时，我最喜欢买的东西是……

“食品……我喜欢去各个国家的超市，有时候就像探险一样。”

作为模特，我学到了……

“耐心，并且懂得了并非所有事情都能解释，都必须说得通。”

在模特事业高峰期过后，我会……

“保持清醒，组建家庭，在各个层面上做到圆满。”

我最喜欢的电视节目是……

“现在有各式各样不胜枚举的电视节目，但我最喜欢还是《老友记》。”

我现在在读……

“陀思妥耶夫斯基的短篇小说。”

我的人生目标是……

“留下美好的回忆，以及有价值的东西。”