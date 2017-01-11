挪威造型师Hodo Musa为冬季打造具有趣味性的造型

你是否也在被本季的时尚陈规（黑羊绒衫/黑牛仔裤/黑高帮鞋）所困扰？ 我们也正苦苦寻找突破。 挪威造型师与撰稿人Hodo Musa以其张扬的风格与出众的发型设计而闻名，说到新颖有趣的奇思妙想，没有比她更好的人选了。 点击浏览幻灯片，看看Hodo是如何打造并呈现其最爱的H&M造型的。

谁是您最喜爱的设计师？

“我喜欢的可不止一个，风格炫酷又截然迥异的实在是太多了！ 但一定要说的话，Alessandro Michele为Gucci带来了花朵与浪漫的感觉，使其为之一新。 我也喜欢Vetement的造型，以及Supreme，这么多年过去了，他们依然拥有很强的影响力！ 他们不可替代，因此倍受追捧，这实在是令人佩服。”

谁是你的时尚偶像？

“Grace Jones堪称是一位从不令人失望的时尚偶像！ 在时尚方面她大胆尝试，如果我有一台打印机的话，我会在一整面墙上都贴上她不同的照片。 这其实都是因为我父亲，在我成长的过程中，他要么让我们看新闻，要么就只能看《007》电影。 当时，她在《雷霆杀机》中所扮演的反派角色让我深深着迷。 她那中性的外形以及力量是我前所未见的！”

您的标志性风格？

“这得取决于我头发的颜色！ 好比现在，我采用浅粉红色系的装扮，这其实得看我当天的心情，以及搭配头发颜色的方式。 不过，我的确挺喜欢在街头穿着与经典风格之间进行混搭。”

全世界您最喜欢的地方是哪里？

“洛杉矶，天使之城！ 那里有你想要的一切——沙滩、漂亮的人、宜人的氛围、都市生活……”

您最喜爱的食物？

“呃，这可能听起来有点怪，做好准备哦： 意大利肉酱面，配香蕉。 对，没错！ 这其实是索马里的国菜，我可没逗你，我保证……”

不要限制自己的思路，有意思的造型多着呢！

Hodo Musa

如果您必须急匆匆离开公寓，您会拿什么？

“手机和充电器。 大家都知道，不上Snapchat或Instagram还怎么过日子啊！”

你的日常搭配是什么样子的？

“不要限制自己的思路，有意思的造型多着呢！”

时尚为什么重要？

“时尚是一种重要的自我表达方式。 不管你穿什么，衣服都会替你表达自己。 别人能从一件衣服上了解到许多，而且只要有自信，就会好看。 现在的人穿什么都行，所以时尚是一种突破极限，积极进取的途径。 还够深刻吧？”

如果能回到过去，您愿意生活在哪个时尚年代？

“上世纪80年代的纽约！ 尽管当时一派冰天雪地的景象，而且经济也不景气，但如果能在Studio 54里跳舞，并且在The Factory逛逛，跟像Andy Warhol和Grace Jones那样富有创意的人在一起，该是多么有意思啊！”

你永不离身的单品是什么？

“我最近才订婚，所以我会说是我的订婚戒指！ 不过，我回挪威时把戒指落在洛杉矶那一段就不要太计较了…… 好在我没跟一群女朋友去纽约，或是发生了类似的情况，因为那样看起来就太可疑了！”

当您还是小孩的时候，长大后想成为什么？

“你看过《美少女战士》吗？ 片子的主人公是一个动不动就哭鼻子的女学生，但只要受到威胁，她就会变身成为水兵月。 这个你得看看！”

您不应该但却非常喜欢的时尚品是？

“时尚杂志！ 尤其是在国外，当我看到别人穿得跟我在封面上一样的时候。 总地来说，挪威以外，有更多的人像我在杂志封面上或一般出街那样打扮，这令人倍受鼓舞。”

那你想和谁见面呢？

“为了避免造成刻板印象： 查理·卓别林！ 因为他看到了社会的阴暗，但还是竭尽所能地让大家开心。 他的那些关于独裁者、技术与贫穷的电影时至今日依然具有现实意义，所以究竟是叹服他那出众的才华，还是哭泣，还是有点不确定。”

您现在需要什么？

“在挪威与洛杉矶之间来来回回，让我意识到两地的天气之间存在着巨大差异。 所以，如果可以的话，我想要放一天假，一边享受着洛杉矶的天气，一边在泳池边和来自两边的朋友们在一起。 对了，得再来些素食点心！ 我觉得我也快成为一个素食主义者了。”

你最近的一次美丽发现是什么？

“我的朋友Lydia @LydiaWho 教了我怎么把红唇膏当作眼影用。 对此我完全无法自拔，以前我完全不知道，但这看起来却是如此新颖！”