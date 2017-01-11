为什么耳圈是终极配饰

自很久以前开始，耳圈就一直存在，和珍珠耳钉一样经典雅致。 却更张扬不羁。

身体穿洞是最古老的身体改造艺术。 为了证实这个论断，我们研究了——说“研究”当然有点夸张——考古学家们在远古帝王的陵墓中所挖掘到的文物。 很明显数千年来，世界各地的人们都一直在穿刺鼻子和耳垂。 穿耳洞仍然是最常见的身体改造艺术之一——几乎每一分钟都有人在穿耳洞。

耳环——还有珠宝首饰——的所有意义就是让面部更漂亮。 耳圈正是如此。 这是经典模式，几乎一直存在。 不过耳圈却不像耳环本身一样完美无瑕。

永远的时尚弄潮儿 Brigitte Bardot 非常喜爱耳圈，年轻时代经常炫着一对拳头大小的耳环出行。 正如其他许多偶像们所背书的服装和配饰一样，耳圈也成为了衣橱（更精确的说法是：珠宝盒）主角。 Bardot象征了50、60、70年代南欧里维埃拉式的奢华高贵生活方式，到了现代，耳圈成为了不那么奢侈昂贵的次文化和环境的时尚配饰。

70年代，耳圈成为了朋克一族——他们要么选择安全别针、要么选择耳圈——以及Studio 54 迪斯科女皇的新宠。 后来，90年代和00后的节奏布鲁斯和嘻哈明星们也喜欢佩戴耳圈，来进一步提升他们的音乐和个人风格。 感谢Janet Jackson、 J-Lo 和 Nelly Furtado等强势、酷美、时尚明星们，耳环再次成为了热烈和力量的象征。

耳圈就好似张扬勇猛版本的珍珠耳钉， 就如同Lana Del Rey 和 Kim Kardashian等耳圈粉丝一样，我们也非常喜爱耳圈。