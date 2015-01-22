名媛总是不一般！Olivia Palermo2014年俏丽街拍造型

如今真的是名媛的天下，即便是屌丝们也会学着名媛穿搭配，让自己多沾染一些名媛气场吧，虽然没有真正的名媛Olivia Palermo多金，但是可以让外表看起来更加时尚一些。

身穿黑色的皮革与羽绒混搭在一起的短款外套搭配黑白圆点点图案的长裤，手里拿着包装好的礼服盒子，盘发的造型精神利落，简单的服装搭配时尚而俏皮。

横条纹是这款服装搭配的主题，红色与黑色为主要的横条纹连衣裙搭配蓝色条纹的外套，黑色的LEGGING搭配同色系的亮闪闪的皮鞋凸显摩登风情。

皮草元素的服装多少都给人感觉十分华贵，下身搭配黑色长裤，简单的搭配即可营造出名媛味道。

紫色系的碎花图案外套搭配绿色的短裤，手里搭配一款绿色的手包，黑色的蕾丝透视效果衬衫彰显性感，如此利落的搭配释放着摩登风情。

褐色的紧身秋衣搭配皮草围脖，下身搭配蓝色的刺绣图案半身裙，仿佛如丛林中的精灵一般。

灰色的网孔编织效果高领口的毛衫搭配黑色皮裤，手里拎着大容量的黑色皮包，黑色墨镜也是名媛们的最爱，不想让别人看到自己的面容，不化妆就出门的时候必戴墨镜。

乳白色的毛衫搭配深蓝色的毛呢外套，下身搭配黑色与白色花色的半身裙，手里拿着信封包，清秀的美女穿什么都漂亮。

亮黄色的西服外套搭配黑色皮革长裤，手里拎着黑色褶皱效果的波士顿包包，柔顺的金色头发梳理整齐，甜美的笑容富有亲和力。