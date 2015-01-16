典雅的礼服呈现多变魅力

漂亮的女人很在意自己的模样，身穿礼服的明星们更是不能放过任何一个细节。下面是最新一组礼服秀的照片，从明星身上感受一下红毯的魅力吧！

凯瑟琳·海格尔（katherine heigl）身穿这件深蓝色的低胸礼服亮相红毯，鱼尾设计更是彰显女性柔美模样，俏皮的笑容年轻有活力，高挑身姿的魅力让人无法抗拒。

凯蒂·霍尔姆斯（katie holmes）身穿这件枣红色束腰的连衣裙呈现别致的风情，腰部采用交叉折叠的设计，一条长长的带子勾勒出梦幻效果。

达科塔·约翰逊（dakota johnson）身穿这件亮闪闪的银色礼服显得十分妩媚，不规则的裙摆前短后长，舞台装就是需要这么绚烂。

琼安·弗洛加特（joanne froggatt）一身黑色碎花图案的抹胸晚礼服亮相红毯，小拖尾的设计彰显动人魅力，编发造型复古而优雅。

查宁·塔图姆（jenna tatum）鲜黄色的礼服是层层叠叠的设计，手里搭配一款银色的手包彰显摩登女孩的时尚品味，清新的黄色有种柠檬的味道，给人无限好心情。

安娜·肯德里克（anna kendrick）身穿这件束腰的蓬蓬裙礼服就像冰雪奇缘中的公主，深V低胸设计的礼服是雪纺透明材质，标准的宫廷范儿礼服呈现出极美的奢华感。

凯特·哈德森（kate hudson）这件白色的深V礼服勾勒出婀娜的身姿，腰间是挖空设计，显出无限的娇媚模样，S身形总是拥有无限魅力，女人天生就是性感尤物，自然要刻意保持身体柔美。

黛安·克鲁格（diane kruger）身穿这件灰色的长款礼服极具线条感，仿佛被刀刻一般迷人，手里搭配一款金色的手包凸显时尚，灰色与金色就是天生的搭配呢！