漂亮女生爱打扮！冬季街拍

漂亮女生爱打扮！冬季的街头服装搭配如何做到亮丽迷人？每个女生都有自己的个性，将独特的情怀释放，展示优美的模样给众人。

灰色横条纹的棉质T恤搭配黑色皮质夹克外套，下身搭配黑色破洞亮闪闪的修身长裤，脚上的鞋子也是黑色系，与棒球帽子形成呼应。手里拎着一款黑色囧脸包包增添俏皮感觉。

黑白条纹格子毛呢外套搭配乳白色的毛衣，下身搭配格子图案的超短裙，脚上的细带子罗马凉鞋极具个性，手里搭配一款大红色的手包勾勒出迷人的模样。

淡蓝色的棉质衬衫搭配黑色亮闪闪的黑色毛衣，金色闪光的西服外套搭配同款短裤，在大过年的日子里穿成这样可以焕发闪耀光芒，招财进宝的模式启动啦。

黑色网孔设计的长款连衣裙搭配彩虹帆布图案的平底鞋子，外套则是一种枚红色的外套，厚实的毛呢材质抵挡冷风，一款链条金属包包彰显摩登味道。

乳白色的麻花编织图案毛衣搭配蓝色牛仔长裤，外套则是一件豹纹元素的中长款上衣，手里拎着黑色的包包，脖子上围着一款蓝色的毛呢围巾，时尚度极高实用性也极强。

灰色的毛呢外套搭配一款金色的细带子腰带，脚上搭配一双低跟的高跟鞋子，墨镜的搭配增添明星味道，整体效果温暖时尚没有任何不舒服的地方。

白色的衬衫搭配绿色的KENZO的虎头衫，下身搭配黑色毛呢半身裙，黑色丝袜极具性感之诱惑感，减龄的服装搭配让人耳目一新。

乳白色的皮草效果毛绒绒外套搭配黑色紧身皮裤，手里拎着一款黑色皮包，时尚动感的模样让人难忘，有种贵妇般的气势让人招架不住。