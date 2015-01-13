礼服秀：让人充满想象的秀美样子

礼服高端大气，很多女人都是极为欢喜新鲜款式的衣服。面对秀美的礼服总是抵挡不住诱惑，总想把漂亮的服装买回家。让人充满想象的礼服呈现出别样女人味。

伊万卡·特朗普（ivanka trump）身穿这件蓝色碎花图案的连衣裙搭配黑色丝袜，一款橘色的斜跨包包勾勒出青春俏皮的模样，娇媚女人味被渲染地淋漓尽致。

艾玛·斯通（emma stone）身穿这件橘色与黑色印花图案的半身裙搭配黑色毛衫上衣，高挑的个子让人迷恋，清瘦的身姿给人怜香惜玉的感觉。

索菲亚·布什（sophia bush）身穿这件枚红色低胸束腰蓬蓬连衣裙彰显迷人模样，脚上的高跟鞋子与连衣裙色彩和谐统一，鞋边缘还有点缀的珍珠，足下生辉的生动体现地直接了当。

凯拉塞吉维克（kyra sedgwick）身穿这件蓝色低胸修身礼服亮相红毯，低调内敛的蓝色就像深海一样迷人，也如宝石一般的璀璨，轻熟女穿蓝色系的礼服最有韵味，绵长而久远。

艾莉森·威廉姆斯（allison williams）拼接式的抹胸礼服的裙摆是蓝色系，上面点缀了星星点点的宝石，给人炫目迷人的效果。

佐莎·马梅特（zosia mamet）身穿大红色的皮革质地连衣裙，脚上搭配一双同色系高防水台的高跟鞋子，节日的喜庆氛围十分突出，让这份火热的激情色彩感染到周围的每一个人吧。

艾米·罗森（emmy rossum）身穿一件灰色皮革束腰连衣裙显得清秀迷人，没有太过奢华的服饰，淡淡地感觉更能打动人的内心世界，秋冬季节皮革连衣裙应景儿而时尚。

玛丽昂·歌迪亚（marion cotillard）身穿这件黑白条纹高脖子领口设计的连衣裙凸显迷人魅力，束腰设计更是彰显性感身姿，骄傲迷人的模样勾勒出性感女人姿态。