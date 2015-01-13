Blake Lively布莱克弗雷里在2014年的经典发型

Blake Lively已经怀孕了，2014年对于她来说是幸福的一年。她在这一年中有很多经典的发型值得人们关注，下面就搜集到一些美女布莱克弗雷里的造型。

金色的长发总是让人产生很多幻想，大发髻的圆球型发髻甜美可爱，还有一种成熟夫人的优雅，加上大红唇的搭配显得极为端庄。

性感裸背的模样极为妩媚，长长的卷发飘逸而浪漫，发量极多，丰盈感觉也十分突出，发丝中略带几缕褐色的长发，有些独特的吉普赛女郎味道。

身穿白色的衣服点缀一条孔雀石的项链，金色的微微卷度长发略显妩媚。漂亮的造型没有过多的修饰，有种生活化的气息勾勒出邻家女生的亲和感。

飘逸垂直感的长发随性地披散在肩头，耳朵上搭配花朵造型的耳环尽显女人味。古铜色的彩妆效果勾勒出迷人的模样，如此闪亮的面妆和发型搭配完美，值得大家学习一下哦。

金色的长卷发在发梢处是微微的卷烫效果，身穿黄色的开胸性感服装极为显眼，略带有英国王妃般的典雅中长发散发着娴静的个性。

高马尾的发型充满年轻时尚度，编织效果粗壮的马尾尽显年轻味道。发丝的质量不容忽视，拥有完美的头发必然要把功夫下在日常生活中，定期的发丝保养是必不可少的。

不对称的梳理金色长卷发活力四射，大红色的耳饰品凸显热情洋溢的感觉，甜美的造型让人难以忘怀，一眼就可以看到美女的个性呢。

拥有运动风情动感效果的短发造型中间有空间空隙，如此迷人的年轻发型具有减龄功效，漂亮的造型极具妩媚，女人骨子里就是需要有百变的魅力。