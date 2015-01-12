外套加裙装！时尚美女魅力无限

外套加裙装的搭配让人倍感轻松，如何学会搭配层次感衣服会让女人变得聪明时尚，跟着明星学起来吧！必然能让你在人群中获得时尚耀眼的光芒。

布兰特妮·斯诺（brittany snow）身穿这件棕色加蓝色的半身裙呈现迷人女人味，外面搭配一件毛呢材质的外套勾勒出迷人的茧型效果。

海莉·斯坦菲尔德（hailee steinfeld）身穿灰色的毛呢材质的连衣裙搭配蓝色系的毛呢外套，脚上搭配一双高跟鞋子，手里拎着精致小巧的包包，勾勒出迷人的少妇形象。

贝拉·索恩（bella thorne）身穿一件大花朵造型的连衣裙搭配黑色皮质外套，脚上的鞋子也是玫瑰红色尖头皮鞋，热情似火的模样充满激情，惹火诱人的身材一级棒。

艾莉森·威廉姆斯（allison williams）身穿蓝色的毛呢长款外套搭配褐色毛呢外套，勾勒出浓厚的知性女人味道。

菲丽希缇·琼斯（felicity jones）黑色毛呢的外套搭配红色星星点点图案的毛衫，下身搭配黑色裤裙，整体造型极为内敛，知性女孩总是让人更容易接近。

艾玛·斯通（emma stone）身穿黑色连衣裙搭配同色系的外套，勾勒出迷人的淑女形象，漂亮的女人有白皙的皮肤和俏皮的笑容。

杰西卡·奥尔芭（jessica alba）身穿这件豹纹图案的连衣裙搭配黑色皮质外套，修长的美腿勾勒出迷人模样，精神利落的性感造型深入人心。

妮基·希尔顿（nicky hilton）身穿这件黑色上衣搭配黑红格子图案的半身裙，一款链条包包勾勒出迷人的女人味。